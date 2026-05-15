Peiu, despre ce ar face ca prim-ministru: „Aș numi un ministru al energiei care să gândească ca mine”

Întrebat la emisiunea Off the Record a Sorinei Matei ce măsuri ar lua ca prim-ministru în privința companiilor de stat, Peiu a corectat mai întâi premisa întrebării.

„Prim-ministrul nu poate să decidă direct”, a spus el.

Referitor la primul pas concret, senatorul AUR a fost scurt. „Prima măsură este să numesc un ministru al energiei care să gândească ca mine”, a declarat Peiu.

Întrebat ce ar face concret cu companiile, acesta a indicat Hidroelectrica drept prioritate. „Prima măsură ar fi demararea proiectului Tarnița Lăpuștești”, a spus liderul senatorilor AUR.

„Bolojan n-a spus niciodată că face Hidroelectrica acest proiect. Au dat lucrarea francezilor, deținută 100% de statul francez”, a subliniat el.

Referitor la problema structurală a companiilor energetice, Peiu a explicat că statul ia prin lege minimum 90% din profit sub formă de dividende.

„Acele companii n-au bani să facă proiectele. Lăsați banii la companii să facă proiectele”, a spus el.

Întrebat despre critica lui Bolojan la adresa managementului Hidroelectrica privind lipsa bateriilor, Peiu a respins argumentul.

„Hidrocentrala are un lac de acumulare. Lacul de acumulare e o baterie. E o aiureală ce spune”, a afirmat senatorul AUR.

Ulterior, Petrișor Peiu a afirmat că l-ar pune ministru al Energiei pe Dian Popescu.