Prima pagină » Politic » Peiu, despre ce ar face ca prim-ministru: „Aș numi un ministru al energiei care să gândească ca mine”

Peiu, despre ce ar face ca prim-ministru: „Aș numi un ministru al energiei care să gândească ca mine”

Petrișor Peiu a explicat la Mediafax ce ar face ca prim-ministru. Prima măsură: un ministru al energiei aliniat viziunii sale și demararea proiectului Tarnița Lăpuștești.
Peiu, despre cum va mări AUR pensiile și va scădea TVA-ul: „Reducând cheltuielile de la investițiile care nu sunt europene și urgente”
Peiu, despre cum va mări AUR pensiile și va scădea TVA-ul: „Reducând cheltuielile de la investițiile care nu sunt europene și urgente”
Petrișor Peiu, despre posibilitatea unui premier tehnocrat: „Cel care se duce să obțină votul politic al Parlamentului, sub nicio formă nu este tehnocrat”
Petrișor Peiu, despre posibilitatea unui premier tehnocrat: „Cel care se duce să obțină votul politic al Parlamentului, sub nicio formă nu este tehnocrat”
Petrișor Peiu confirmă că AUR îl ia în calcul pe Călin Georgescu pentru funcția de premier
Petrișor Peiu confirmă că AUR îl ia în calcul pe Călin Georgescu pentru funcția de premier
Peiu explică unde a greșit Oana Gheorghiu: soluția corectă era alta
Peiu explică unde a greșit Oana Gheorghiu: soluția corectă era alta
Peiu îl desființează pe Nicușor Dan: „Un fel de ziarist din tabăra puterii care se exprimă lozincard”
Peiu îl desființează pe Nicușor Dan: „Un fel de ziarist din tabăra puterii care se exprimă lozincard”
Andreea Tobias
15 mai 2026, 14:04, Politic
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Întrebat la emisiunea Off the Record a Sorinei Matei ce măsuri ar lua ca prim-ministru în privința companiilor de stat, Peiu a corectat mai întâi premisa întrebării.

„Prim-ministrul nu poate să decidă direct”, a spus el.

Referitor la primul pas concret, senatorul AUR a fost scurt. „Prima măsură este să numesc un ministru al energiei care să gândească ca mine”, a declarat Peiu.

Întrebat ce ar face concret cu companiile, acesta a indicat Hidroelectrica drept prioritate. „Prima măsură ar fi demararea proiectului Tarnița Lăpuștești”, a spus liderul senatorilor AUR.

„Bolojan n-a spus niciodată că face Hidroelectrica acest proiect. Au dat lucrarea francezilor, deținută 100% de statul francez”, a subliniat el.

Referitor la problema structurală a companiilor energetice, Peiu a explicat că statul ia prin lege minimum 90% din profit sub formă de dividende.

„Acele companii n-au bani să facă proiectele. Lăsați banii la companii să facă proiectele”, a spus el.

Întrebat despre critica lui Bolojan la adresa managementului Hidroelectrica privind lipsa bateriilor, Peiu a respins argumentul.

„Hidrocentrala are un lac de acumulare. Lacul de acumulare e o baterie. E o aiureală ce spune”, a afirmat senatorul AUR.

Ulterior, Petrișor Peiu a afirmat că l-ar pune ministru al Energiei pe Dian Popescu.

Citește și

Recomandarea video

Procurorul Teodor Niţă de la Constanţa, suspectat într-un dosar de corupţie, a fost citat de procurori la percheziţii după o întâlnire cu tatăl nurorii lui Călin Georgescu
G4Media
Mașina comunistă va avea un nou model după o pauză de 50 de ani » Au copiat Dacia: imagini în premieră
GSP.ro
Nicușor Dan, întrebat dacă Oana Gheorghiu ar trebui retrasă din funcție după dezvăluirile Gândul despre presiunile pentru contracte cu Schwarz: ”Să ne uităm la marea și uriașa corupție”
Gandul
BREAKING‼️ A fost găsită MOARTĂ, în celulă! Ce s-a întâmplat cu Amiana, femeia din Sibiu care și-a ucis mama
Cancan
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport
Ilie Bolojan a anunțat cu ce propuneri va merge PNL la consultările cu Nicușor Dan
Libertatea
De ce se îngrașă oamenii care se lasă de fumat. Care e motivul și ce se întâmplă în creierul lor, în realitate
CSID
De ce doi șoferi cu aceeași mașină plătesc RCA diferit? Cât costă asigurarea auto în 2026 și care sunt tarifele de referință
Promotor
Gigantul american Blackstone își extinde expunerea pe România
Economedia