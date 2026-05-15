Prima pagină » Politic » Petrișor Peiu confirmă că AUR îl ia în calcul pe Călin Georgescu pentru funcția de premier

Petrișor Peiu confirmă că AUR îl ia în calcul pe Călin Georgescu pentru funcția de premier

Senatorul AUR Petrișor Peiu a declarat, într-un interviu acordat Sorinei Matei în emisiunea „Off The Record” de la Mediafax, că numele lui Călin Georgescu se află printre variantele discutate în partid pentru funcția de premier.
Petrișor Peiu confirmă că AUR îl ia în calcul pe Călin Georgescu pentru funcția de premier
Sursa foto: captură Youtube/Mediafax
Victor Dan Stephanovici
15 mai 2026, 13:42, Politic
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Senatorul AUR a precizat însă că formațiunea nu a luat încă o decizie finală privind o eventuală nominalizare. Subiectul apare într-un moment sensibil pentru scena politică, în care partidele încearcă să își pregătească strategiile pentru eventuale schimbări de majoritate și pentru viitoarele negocieri de guvernare. Întrebat direct cine ar putea fi propunerea AUR pentru funcția de premier, Petrișor Peiu a evitat să ofere un nume clar.

„Nu pot să vă spun eu în numele partidului”, a declarat senatorul.

Acesta a precizat că partidul urmează un anumit mecanism intern de comunicare și că decizia nu ar fi fost încă stabilită oficial. „În momentul în care va fi decis, va fi anunțat public”, a spus Peiu. Totuși, senatorul a confirmat că numele lui Călin Georgescu este luat în calcul în interiorul partidului. „Domnul Georgescu este unul dintre candidații la nominalizarea din partea AUR pentru funcția de premier”, a afirmat acesta. Senatorul a mai afirmat că AUR ar putea colabora cu orice formațiune dispusă să admită greșelile economice ale actualei guvernări și să susțină schimbări majore de politică economică.

Citește și

Recomandarea video

Procurorul Teodor Niţă de la Constanţa, suspectat într-un dosar de corupţie, a fost citat de procurori la percheziţii după o întâlnire cu tatăl nurorii lui Călin Georgescu
G4Media
Mașina comunistă va avea un nou model după o pauză de 50 de ani » Au copiat Dacia: imagini în premieră
GSP.ro
Nicușor Dan, întrebat dacă Oana Gheorghiu ar trebui retrasă din funcție după dezvăluirile Gândul despre presiunile pentru contracte cu Schwarz: ”Să ne uităm la marea și uriașa corupție”
Gandul
BREAKING‼️ A fost găsită MOARTĂ, în celulă! Ce s-a întâmplat cu Amiana, femeia din Sibiu care și-a ucis mama
Cancan
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport
Superpovestea lui Cristi Chivu: De la zgura din Reșița la tronul Europei. Imagini de arhivă exclusive cu parcursul unui supercampion
Libertatea
De ce se îngrașă oamenii care se lasă de fumat. Care e motivul și ce se întâmplă în creierul lor, în realitate
CSID
De ce doi șoferi cu aceeași mașină plătesc RCA diferit? Cât costă asigurarea auto în 2026 și care sunt tarifele de referință
Promotor
Gigantul american Blackstone își extinde expunerea pe România
Economedia