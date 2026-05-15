Petrișor Peiu confirmă că AUR îl ia în calcul pe Călin Georgescu pentru funcția de premier

Senatorul AUR a precizat însă că formațiunea nu a luat încă o decizie finală privind o eventuală nominalizare. Subiectul apare într-un moment sensibil pentru scena politică, în care partidele încearcă să își pregătească strategiile pentru eventuale schimbări de majoritate și pentru viitoarele negocieri de guvernare. Întrebat direct cine ar putea fi propunerea AUR pentru funcția de premier, Petrișor Peiu a evitat să ofere un nume clar.

„Nu pot să vă spun eu în numele partidului”, a declarat senatorul.

Acesta a precizat că partidul urmează un anumit mecanism intern de comunicare și că decizia nu ar fi fost încă stabilită oficial. „În momentul în care va fi decis, va fi anunțat public”, a spus Peiu. Totuși, senatorul a confirmat că numele lui Călin Georgescu este luat în calcul în interiorul partidului. „Domnul Georgescu este unul dintre candidații la nominalizarea din partea AUR pentru funcția de premier”, a afirmat acesta. Senatorul a mai afirmat că AUR ar putea colabora cu orice formațiune dispusă să admită greșelile economice ale actualei guvernări și să susțină schimbări majore de politică economică.