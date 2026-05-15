Peiu îl desființează pe Nicușor Dan: „Un fel de ziarist din tabăra puterii care se exprimă lozincard”

Referitor la eticheta de „pro-occidental” folosită de Nicușor Dan, Peiu a fost tăios.

„Domnul președinte Nicușor Dan e cam așa, un fel de ziarist din tabăra puterii, care se exprimă destul de lozincard după părerea mea în ultima vreme”, a declarat senatorul AUR, la emisiunea Off the Record de la Mediafax.

„Ar putea să aibă exprimări cu mai multe cuvinte, să arate că are un vocabular mai bogat”.

Întrebat dacă AUR va merge la consultările de la Cotroceni, Peiu a condiționat prezența partidului de modul în care președintele va conduce discuțiile.

„Dacă el va comunica că a luat deja o decizie și partidele vin doar să bifeze consultările din punct de vedere formal, nu cred că ar trebui să vorbim foarte serios cu el”, a spus liderul senatorilor AUR.

Referitor la scenariul în care consultările ar fi reale, Peiu a adoptat un ton diferit.

„Dacă ne cheamă în mod serios, vom avea o abordare serioasă și vom spune punctul nostru de vedere despre problemele aflate în discuție”.

Peiu: Cine a spus că AUR nu vrea să intre la guvernare?

Întrebat despre motivele pentru care AUR nu intră la guvernare, senatorul a respins premisa întrebării.

„Cine a spus că AUR nu vrea să intre la guvernare?”, a replicat el.

Peiu a explicat că partidul vrea postul de prim-ministru și acceptul partenerilor pe câteva priorități esențiale.

„Ca să putem avea controlul că se schimbă direcția politică și că revenim la o politică economică normală, ar trebui să avem primul ministru”.

„Nu putem guverna cu partide care continuă aceeași politică pe care noi o considerăm un eșec”, a adăugat el.

Referitor la posibilitatea alegerilor anticipate, Peiu a susținut că aceasta rămâne obiectivul strategic al AUR.

„Parlamentarii noștri vor vota cu certitudine orice punct care conduce la alegeri anticipate”, a afirmat senatorul.

A recunoscut însă că scenariul este dificil fără acordul președintelui și al majorității clasei politice. „Cel puțin o parte dintre liderii politici își vor încălca cuvântul dat. Nu e pentru prima oară”, a conchis Peiu.