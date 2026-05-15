Nicușor Dan, despre consultările de luni: nu va exista niciun anunț luni seara sau marți dimineața

Nicușor Dan a fost întrebat, vineri, dacă se așteaptă ca după consultările de luni să se încheie criza politică și să se contureze o coaliție de guvernare. Președintele a explicat că procesul este în curs și nu poate fi rezolvat într-un singur moment.

„O să avem discuții luni, conform Constituției. Probabil că o să avem marți sau miercuri de asemenea discuții cu ceilalți oameni din Parlament care nu sunt reprezentați actualmente de partidele parlamentare”, a spus președintele.

„Suntem cumva în cursul procesului”.

Niciun anunț imediat după consultări

Referitor la un posibil anunț după prima rundă de discuții, Nicușor Dan a fost tranșant. Nu va exista un anunț luni seara sau marți dimineața. Consultările urmează să continue și în zilele următoare.

Întrebarea esențială pentru toate partidele

Întrebat dacă a renunțat la ideea unui premier tehnocrat, în condițiile în care aproape toate formațiunile care vin luni la Cotroceni resping această variantă, președintele a evitat un răspuns direct și a formulat în schimb condiția sa de bază.

„Lucrul cel mai important și solicitarea mea pentru toate partidele care vin la consultări este, primul lucru pe care o să vă întreb: care va fi majoritatea”, a declarat Nicușor Dan.

„Fie că vorbim de guvern complet, fie că vorbim de guvern minoritar, fie că vorbim de guvern tehnocrat, pentru fiecare din partidele care vin luni la Cotroceni – care este majoritatea pe care o propun. Asta este întrebarea esențială.”

Președintele a subliniat că de la acest răspuns vor porni toate discuțiile ulterioare, indiferent de formula de guvernare propusă.