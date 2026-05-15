Nicușor Dan, despre consultările de luni: nu va exista niciun anunț luni seara sau marți dimineața

Președintele Nicușor Dan spune că nu va exista niciun anunț luni seara sau marți dimineața după consultările cu partidele. Întrebarea esențială pe care le-o va adresa: cu ce majoritate vine fiecare partid la Cotroceni.
Andreea Tobias
15 mai 2026, 12:38, Politic
Nicușor Dan a fost întrebat, vineri, dacă se așteaptă ca după consultările de luni să se încheie criza politică și să se contureze o coaliție de guvernare. Președintele a explicat că procesul este în curs și nu poate fi rezolvat într-un singur moment.

„O să avem discuții luni, conform Constituției. Probabil că o să avem marți sau miercuri de asemenea discuții cu ceilalți oameni din Parlament care nu sunt reprezentați actualmente de partidele parlamentare”, a spus președintele.

„Suntem cumva în cursul procesului”.

Niciun anunț imediat după consultări

Referitor la un posibil anunț după prima rundă de discuții, Nicușor Dan a fost tranșant. Nu va exista un anunț luni seara sau marți dimineața. Consultările urmează să continue și în zilele următoare.

Întrebarea esențială pentru toate partidele

Întrebat dacă a renunțat la ideea unui premier tehnocrat, în condițiile în care aproape toate formațiunile care vin luni la Cotroceni resping această variantă, președintele a evitat un răspuns direct și a formulat în schimb condiția sa de bază.

„Lucrul cel mai important și solicitarea mea pentru toate partidele care vin la consultări este, primul lucru pe care o să vă întreb: care va fi majoritatea”, a declarat Nicușor Dan.

„Fie că vorbim de guvern complet, fie că vorbim de guvern minoritar, fie că vorbim de guvern tehnocrat, pentru fiecare din partidele care vin luni la Cotroceni – care este majoritatea pe care o propun. Asta este întrebarea esențială.”

Președintele a subliniat că de la acest răspuns vor porni toate discuțiile ulterioare, indiferent de formula de guvernare propusă.

