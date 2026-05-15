Academia Forțelor Aeriene va inaugura un amfiteatru denumit după Dumitru Prunariu, cu ocazia împlinirii a 45 de ani de la zborul său în spațiul cosmic

Cu ocazia împlinirii a 45 de ani de la primul zbor în spațiul cosmic al unui român, Academia Forțelor Aeriene va inaugura, vineri, un amfiteatru denumit după cosmonautul Dumitru Prunariu.
Ioana Târziu
15 mai 2026, 10:15, Social
În cadrul săptămânii dedicate evenimentelor organizate cu ocazia împlinirii a 45 de ani de la primul zbor în spațiul cosmic al unui român, vineri, delegația formată din cosmonautul Dumitru Prunariu, mai mulți astronauți internaționali, precum și alte persoane de renume din domeniu, vor merge la Brașov, la Universitatea Transilvania. Aici, se vor întâlni cu studenții și comunitatea academică, la Rectoratul Universității, în intervalul orar 12:45 – 14:00.

Vizita la Brașov, cu trenul LEON PRUNARIU

Deplasarea invitaților către Brașov este marcată de o călătorie simbolică cu trenul LEON PRUNARIU 2026, primul automotor de tip DMU (Diesel Multiple Unit) construit în România în ultimii 80 de ani. 

De asemenea, tot în aceeași zi, delegația va vizita Academia Forțelor Aeriene, în intervalul 16:00 – 18:00. Academia va inaugura un amfiteatru, denumit după cosmonautul român: Gl.-Lt.(ret.) dr.ing. cosmonaut Dumitru-Dorin Prunariu.

Cu o zi înainte, joi, Academia Română a lansat oficial emisiunea filatelică „Cosmos 2026”, dedicată aniversării primului zbor cosmic românesc. În cadrul aceluiași eveniment, Dumitru-Dorin Prunariu și invitații au susținut o conferință publică, despre implicațiile explorării spațiale și importanța cooperării globale în dezvoltarea tehnologiilor spațiale.

Evenimentele continuă și sâmbătă

Evenimentele aniversare vor continua și în weekend, când delegația va vizita, sâmbătă, proiectul Extreme Light Infrastructure (ELI), situat la Măgurele, lângă București și va vizita inaugurarea unei expoziții cosmice, dedicată aniversării, la Muzeul Militar Național.

 

 

