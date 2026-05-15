Prima pagină » Social » MAI avertizează: escrocii sună din numere false ale Ministerului de Interne. Cum îi recunoști

MAI avertizează: escrocii sună din numere false ale Ministerului de Interne. Cum îi recunoști

Ministerul Afacerilor Interne avertizează că escrocii clonează numerele MAI pentru a contacta cetățenii. Purtătorii de cuvânt nu cer niciodată bani sau date bancare.
Andreea Tobias
15 mai 2026, 10:49, Social
Ministerul Afacerilor Interne trage un semnal de alarmă: persoane rău intenționate folosesc numere de telefon care par să aparțină structurilor MAI pentru a contacta cetățenii și a-i înșela. Ministerul explică cum poți recunoaște un apel fals.

Metoda este cunoscută drept clonarea numerelor de serviciu și a devenit o practică tot mai frecventă în România. Escrocii afișează pe ecranul victimei un număr de telefon aparent oficial, care imită numerele reale ale structurilor MAI, pentru a câștiga încrederea acesteia.

Ce nu vor face niciodată reprezentanții MAI

Ministerul Afacerilor Interne precizează clar că purtătorii de cuvânt ai structurilor din cadrul instituției nu cer și nu vor cere niciodată, prin telefon, nicio acțiune de natură financiară sau personală. Concret, aceștia nu cer sume de bani, nu solicită transferuri bancare, nu cer trimiterea sau primirea unor colete și nu solicită date bancare sau informații personale.

Dacă un apel primit pare să vină de la MAI și conține astfel de solicitări, este cu certitudine o tentativă de înșelăciune.

Ce trebuie să faci dacă primești un astfel de apel

MAI recomandă patru pași clari în cazul unui apel suspect:

Închide imediat conversația, fără să oferi nicio informație.

Nu furniza date personale, conturi bancare sau coduri, indiferent de pretextul invocat.

Verifică informațiile primite exclusiv prin canalele oficiale ale instituției, accesând site-ul www.mai.gov.ro sau paginile oficiale de social media.

Sesizează imediat autoritățile dacă ai fost contactat în acest mod.

De ce funcționează această metodă

Clonarea numerelor de telefon exploatează încrederea pe care cetățenii o acordă instituțiilor statului. Când pe ecranul telefonului apare un număr oficial sau numele unei instituții, reacția instinctivă este să răspunzi și să cooperezi. Escrocii mizează tocmai pe această reacție.

Tehnologia care permite falsificarea numărului afișat la apelant este accesibilă și relativ ieftină, ceea ce a dus la înmulțirea acestor cazuri în ultimii ani. Victimele sunt adesea persoane vârstnice sau mai puțin familiarizate cu astfel de metode de fraudă.

