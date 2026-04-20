Navă franceză lovită de „focuri de avertisment” în Strâmtoarea Ormuz

Compania a identificat nava ca fiind CMA CGM Everglade, o navă sub pavilion francez.

Organizația Maritimă Internațională, citată de agenția de știri Agence France-Presse (AFP), a raportat că nava a suferit avarii la nord de Kumzar, Oman, deși amploarea impactului nu a fost detaliată. Nu a fost raportată nicio poluare.

Potrivit declarației companiei, nava rămâne operațională, avariile fiind limitate la unele containere.

Mai multe nave, inclusiv Everglade, au raportat că au fost atacate de forțele iraniene în urma renunțării la acțiunea Teheranului privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz, potrivit Anadolu.

Potrivit oficialilor iranieni, calea navigabilă a fost resigilată ca măsură de represalii împotriva blocadei americane în curs asupra porturilor țării.