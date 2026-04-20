Navă franceză lovită de „focuri de avertisment” în Strâmtoarea Ormuz

O navă container operată de compania franceză de transport maritim CMA CGM a fost supusă unor „focuri de avertisment” în timp ce tranzita Strâmtoarea Ormuz sâmbătă, a anunțat acum compania, confirmând că toți membrii echipajului sunt în siguranță și că nu au fost victime, ci doar avarii ale navei.
Laura Buciu
20 apr. 2026, 07:47, Știri externe

Compania a identificat nava ca fiind CMA CGM Everglade, o navă sub pavilion francez.

Organizația Maritimă Internațională, citată de agenția de știri Agence France-Presse (AFP), a raportat că nava a suferit avarii la nord de Kumzar, Oman, deși amploarea impactului nu a fost detaliată. Nu a fost raportată nicio poluare.

Potrivit declarației companiei, nava rămâne operațională, avariile fiind limitate la unele containere.

Mai multe nave, inclusiv Everglade, au raportat că au fost atacate de forțele iraniene în urma renunțării la acțiunea Teheranului privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz, potrivit Anadolu.

Potrivit oficialilor iranieni, calea navigabilă a fost resigilată ca măsură de represalii împotriva blocadei americane în curs asupra porturilor țării.

GALERIE FOTO | Festival de bășcălie la adresa PSD, după ce liderii partidului au postat pe rețele sociale afișe identice cu „Momentul Adevărului”
G4Media
Aparatele electrocasnicele care trebuie scoase din priză după fiecare utilizare. Sunt „vampiri energetici” și încarcă facturile cu 5-10%
Gandul
Prognoză luna mai 2026 | Meteorologii Accuweather anunță furtuni și ninsori în România
Cancan
Milionarul și-a făcut cumpărăturile la LIDL. I-a lăsat mască pe angajați: cu ce și-a umplut căruciorul
Prosport
Ministrul transporturilor, afaceri cu unul din șefii Academiei Infractorilor: numele lui Ciprian Șerban apare pe trei contracte dintr-un mare dosar instrumentat de DIICOT
Libertatea
Care este cea mai sănătoasă smântână din comerț, potrivit medicului nutriționist Mihaela Bilic
CSID
Fotoreportaj din China: Mașinile pe care Europa nu le vede și de ce piața auto de acolo surprinde total
Promotor