Nava de croazieră unde a izbucnit focarul de hantavirus este autorizată să se întoarcă pe mare după ce a fost curățată și dezinfectată

Nava de croazieră Hondius, care a stârnit îngrijorare la nivel mondial din cauza unui focar de hantavirus la bord, a primit autorizație de întoarcere pe mare sâmbătă, după ce a fost supusă unei curățări și dezinfecții temeinice, potrivit Le Figaro. „Din perspectiva sănătății publice, nu mai există obstacole pentru revenirea în serviciu a navei Hondius”, a anunțat agenția municipală de sănătate din Rotterdam pe site-ul său web, în ​​urma unei inspecții finale de vineri.

În timpul acestor verificări, experții în prevenirea infecțiilor „au stabilit că Hondius a fost curățat eficient și că dezinfecția a fost efectuată în conformitate cu directivele stabilite”, a adăugat agenția de sănătate. La rândul său, linia de croazieră Oceanwide Expeditions, proprietara navei, a declarat săptămâna aceasta că nava va pleca în curând din Rotterdam, odată ce inspecțiile vor fi finalizate, și își va relua programul de croazieră pe 13 iunie.

Echipajul navei a fost în carantină

Nava MV Hondius, care naviga din Ushuaia, Argentina, către arhipelagul Capului Verde, a avut călătoria întreruptă după moartea a trei pasageri din cauza unui focar de hantavirus, un virus rar pentru care nu există vaccin sau tratament specific. Pasagerii au fost evacuați în Tenerife, în Insulele Canare spaniole, înainte de a fi repatriați cu avionul în țările lor respective.

Nava cu pavilion olandez și-a încheiat călătoria pe 18 mai la Rotterdam, cel mai mare port din Europa, unde restul echipajului a fost pus în carantină. OMS a identificat până în prezent 13 cazuri confirmate sau probabile legate de acest focar, inclusiv cele 3 decese.