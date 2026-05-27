Numărul cazurilor de hantavirus legate de focarul de pe nava de croazieră MV Hondius a ajuns la 13

Numărul cazurilor de hantavirus legate de focarul de pe nava de croazieră MV Hondius a ajuns miercuri la 13, după ce Spania a raportat încă un caz.
Diana Nunuț
27 mai 2026, 17:44
Directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a anunțat miercuri, prin intermediul unei postări pe X, că numărul cazurilor de hantavirus a ajuns la 13, după ce Spania a mai raportat încă un caz.

Pacientul nou confirmat fusese în izolare la spitalul militar Gómez Ulla din Madrid, potrivit POLITICO.

„Situația rămâne stabilă. Pasagerii care s-au îmbolnăvit primesc îngrijirea necesară, în timp ce ceilalți rămân în carantină”, a completat oficialul OMS.

Printre celelalte cazuri se numără un membru al echipajului olandez, pasageri din Elveția, Franța, Canada, Spania și Marea Britanie.

OMS avertizase anterior că este probabil să mai apară și alte cazuri, în contextul în care perioada de incubație este de până la șase săptămâni până la apariția simptomelor.

Focarul de hantavirus a fost semnalat pentru prima dată pe 3 mai la bordul navei MV Hondius, care transporta 150 de pasageri. Trei persoane au murit: un cuplu din Olanda și o femeie din Germania.

Ce este hantavirusul

Hantavirusul nu este un singur virus, ci o familie de virusuri transmise în principal de rozătoare. Oamenii se infectează, de obicei, atunci când inhalează particule contaminate provenite din urina, fecalele sau saliva rozătoarelor infectate. Boala este rară, dar poate deveni severă și chiar fatală.

Infecția poate începe cu simptome asemănătoare gripei: febră, dureri musculare, dureri de cap, oboseală, greață, vărsături sau diaree. În cazurile grave, boala poate evolua rapid către afectare pulmonară severă, dificultăți de respirație, scăderea tensiunii arteriale, șoc și insuficiență respiratorie.

