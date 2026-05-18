Nava MV Hondius, afectată de focarul de hantavirus, ajunge luni în Țările de Jos, cu 27 de persoane la bord

Nava de croazieră MV Hondius, afectată de un focar de hantavirus, ajunge luni în Țările de Jos, cu 27 de persoane la bord. Autoritățile locale au declarat că au fost amenajate facilități de carantină pentru o parte din echipajul non-olandez.
Diana Nunuț
18 mai 2026, 08:58, Social
Nava de croazieră își va încheia călătoria luni, când va acosta în portul olandez Rotterdam între orele 10:00 și 12:00, ora locală. Autoritățile locale au declarat că au fost amenajate facilități de carantină pentru o parte din echipajul non-olandez.

Nava de croazieră de lux sub pavilion olandez transporta aproximativ 150 de pasageri și membri ai echipajului din 23 de țări. Trei persoane – un cuplu olandez și un cetățean german – au decedat din cauza hantavirusului.

Potrivit Oceanwide Expeditions, citat de NBC News, membrii echipajului și personalul medical de la bord vor părăsi nava treptat. Niciuna dintre persoanele rămase pe navă nu prezintă simptome în prezent.

Nava va fi curățată și dezinfectată „în strânsă coordonare” cu procesul de debarcare, a adăugat compania.

Pasagerii care au părăsit deja nava de croazieră au fost plasați în carantină în mai multe țări din întreaga lume. Aceeași măsură a fost aplicată și persoanelor care au intrat în contact cu pasagerii de pe navă.

Unii cetățeni olandezi s-au declarat îngrijorați în legătură cu sosirea navei de croazieră în portul Rotterdam, subliniind că pasagerii rămași ar putea să nu respecte regulile de carantină.

„Ceea ce mă îngrijorează este cât de bine vor respecta oamenii… carantina”, a spus o locuitoare din Rotterdam în vârstă de 35 de ani pentru Reuters.

Hantavirusul se răspândește în principal prin rozătoare, însă acesta poate fi transmis între oameni în cazuri rare și doar după un contact îndelungat și strâns. Perioada de incubație poate dura aproximativ șase săptămâni.

OMS se așteaptă ca mai multe cazuri să apară în perioada următoare în urma focarului de hantavirus de pe nava de croazieră, însă a subliniat că situația nu seamănă deloc cu cea a COVID-ului și nu constituie o pandemie.

