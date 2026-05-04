Doi pasageri ai navei de croazieră infectați cu Hantavirus vor fi repatriați de olandezi

Autoritățile olandeze au anunțat, luni, că vor încerca să repatrieze două persoane bolnave, de pe o navă de croazieră, care se luptă cu un presupus focar de hantavirus. Trei persoane au murit pe navă, în urma infectării cu virusul, relatează France 24.

„Autoritățile olandeze au convenit să conducă un efort comun pentru a organiza repatrierea celor două persoane simptomatice aflate la bordul navei MV Hondius din Capul Verde în Olanda”, a declarat operatorul navei de croazieră.

Autoritățile olandeze vor să evacueze câteva persoane

Ministerul olandez de externe a declarat că „examinează posibilitățile de a evacua medical câteva persoane de pe navă”, iar „dacă acest lucru se poate realiza, ministerul afacerilor externe îl va coordona”, a declarat un purtător de cuvânt, potrivit aceleiași surse.

Nava, care călătorea din Ushuaia, Argentina, către Capul Verde, se află în prezent în largul coastei Capului Verde. Deși medicii locali au vizitat zona pentru a evalua starea medicală a celor doi pasageri bolnavi, nu a fost acordată nicio permisiune pentru evacuarea lor la țărm.

Trei decese confirmate

Operatorul a confirmat cele trei decese, două la bord și unul după debarcarea de pe navă. Un pasager se află la terapie intensivă în Johannesburg, iar alți doi „necesită îngrijiri medicale urgente”.

„Debarcarea și controlul medical al tuturor pasagerilor necesită coordonare cu autoritățile sanitare locale și suntem în strânsă consultare cu acestea”, a declarat operatorul navei.

Ce este și cum se transmite Hantavirusul?

Hantavirusul se referă la o tulpină de virusuri purtate de rozătoare, transmise în principal la oameni prin inhalarea particulelor din aer provenite din excrementele uscate ale rozătoarelor.

Infecțiile cu hantavirus sunt de obicei asociate cu expunerea la fecalele sau urina rozătoarelor infectate, a precizat OMS pentru Associated Press.

Virusul poate provoca două boli grave. Prima, sindromul pulmonar hantavirus (HPS), începe adesea cu oboseală, febră și dureri musculare, urmate de dureri de cap, amețeli, frisoane și probleme abdominale. Dacă apar simptome respiratorii, rata mortalității este de aproximativ 38%, potrivit CDC.

A doua boală, febra hemoragică cu sindrom renal (HFRS), este mai gravă și afectează în principal rinichii. Simptomele ulterioare pot include tensiune arterială scăzută, hemoragii interne și insuficiență renală acută.

Cum se tratează infecțiile cu Hantavirus?

Nu există un tratament specific pentru infecțiile cu hantavirus, însă CDC recomandă îngrijiri de susținere pentru tratarea simptomelor, care pot include oxigenoterapie, ventilație mecanică, medicamente antivirale și chiar dializă.

Hantavirusul în România

În România, sunt înregistrate anual doar câteva cazuri de infectare cu Hantavirus, însă rămân insuficient explorate, a transmis, luni, Autoritatea Națională pentru Cercetare.

Cercetările realizate în cadrul unor instituții precum Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino”, precum și în mediul universitar, indică necesitatea consolidării infrastructurii de diagnostic, a corelării datelor epidemiologice și a dezvoltării unor programe de cercetare interdisciplinare, se mai arată în comunicatul Autorității Naționale pentru Cercetare.