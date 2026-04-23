Cinci luni de filmări într-o peșteră au scos la iveală cât de aproape sunt oamenii de virusul Marburg

Cercetătorii au instalat camere de supraveghere în Python Cave din Uganda, un focar cunoscut al virusului Marburg. Peste 8.800 de ore de filmări au surprins ceva îngrijorător: oameni care se apropie la metri de liliecii infectați, fără nicio protecție.
Andreea Tobias
23 apr. 2026, 09:36, Ştiinţă-Sănătate

Între februarie și iunie 2025, camerele montate în peșteră și în împrejurimi au înregistrat 321 de observări ale cel puțin 14 specii diferite. Printre ele: vulturi, babuini, leoparzi, cercopiteci albaștri, acvile – și oameni.

Studiul a fost publicat în revista Current Biology. Cercetătorii au subliniat că observațiile oferă o perspectivă rară asupra dinamicii reale de transmitere zoonotică.

Turiști și elevi, la pași de virus

Autoritățile ugandeze au amenajat un punct de observare la distanță sigură față de peșteră. Camerele au spus altceva.

Dintre cele 214 persoane filmate – turiști, grupuri școlare și cercetători – doar una singură purta mască. Mulți s-au apropiat de intrarea în peșteră, ignorând regula care impune o distanță minimă de 30 de metri.

„Aceasta reprezintă o oportunitate semnificativă de expunere umană”, au avertizat autorii studiului.

Riscul crește în sezonul nașterilor

Situația este considerată deosebit de periculoasă în perioadele de vârf ale nașterilor de lilieci. Riscul de răspândire a virusului este mai ridicat în aceste intervale.

Cercetătorii au precizat că filmările nu constituie o dovadă virologică a transmiterii. Ele oferă însă o „lentilă ecologică rară” asupra unui scenariu real și repetat de potențial spillover.

Ce este virusul Marburg

Virusul Marburg a fost identificat pentru prima dată în 1967, în Germania și Serbia. Focarele erau legate de lucrări de laborator cu maimuțe importate din Uganda.

Python Cave a fost asociată cu moartea unei femei olandeze în 2008, după ce a vizitat peștera. Boala debutează cu febră mare, dureri de cap intense și dureri musculare.

În cazurile letale, decesul survine între a opta și a noua zi. Nu există vaccinuri sau tratamente aprobate împotriva virusului Marburg.

