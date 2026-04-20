Ce cauzează cu adevărat autismul

Cele mai multe cercetări care au analizat dosarele medicale a milioane de copii nu au găsit, până în prezent, nicio legătură cauzală între administrarea de acetaminofen (cunoscut și sub numele de paracetamol și vândut sub denumirea comercială Tylenol în SUA) în timpul sarcinii și debutul autismului.
Laura Buciu
20 apr. 2026, 13:39, Știri externe

De fapt, pe măsură ce ratele diagnosticelor de autism au crescut, utilizarea acetaminofenului în timpul sarcinii a scăzut de fapt.

Dar unii politicieni americani de top sugerează contrariul. Ei bine, a existat un studiu, publicat acum un deceniu, care a analizat datele colectate de la aproape 2.650 de copii, care a constatat un efect. Dar este posibil ca această cercetare să fi observat de fapt efectul oricărui simptom pe care medicamentul era menit să îl trateze – nu medicamentul în sine. Fundalul acestei dispute este observația incontestabilă că diagnosticele de autism sunt în creștere. Se credea că unul din 59 de copii avea această afecțiune în SUA în 2015; această cifră este acum de unul din 31, potrivit Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC).

Majoritatea experților atribuie această creștere îmbunătățirilor în identificarea autismului. Într-adevăr, am ajuns să înțelegem mai bine cum arată autismul în toate formele sale. Și aici se află o oarecare claritate. Așa cum începem să înțelegem că există diferite tipuri de autism, este probabil să existe mai mulți factori care pot schimba dansul dintre genetică și mediu pe măsură ce creierul se dezvoltă în timpul sarcinii. Momentul decisiv este esențial în uter, motiv pentru care un om de știință cultivă mici creiere umane (sau cel puțin părți ale acestora) într-un laborator – pentru a afla când și unde apar primele semne de autism, potrivit Science Focus.

