Navă de croazieră cu peste 170 de persoane, izolată în Franța. O boală a izbucnit la bord, un om a murit

O navă de croazieră cu peste 170 de persoane la bord a fost izolată în Franța. O boală a izbucnit la bord. Un om a murit, zeci de persoane au probleme medicale.
sursa foto: pixabay, imagine cu caracter ilustrativ
Petru Mazilu
13 mai 2026, 16:17, Știri externe
Nava de croazieră Ambition, cu peste 170 de persoane la bord, a fost izolată în portul Bordeaux, potrivit NEXTA

Motivul este apariția unei infecției intestinale, probabil cauzată de norovirus. Jurnaliștii locali anunță că un bărbat britanic de 90 de ani a decedat. Zeci de pasageri și membri ai echipajului au prezentat simptome de gastroenterită precum vărsături severe, dureri abdominale, febră și deshidratare.

Mai multe echipe medicale au fost transportate la bord, cu elicopterul, pe parcursul nopții. Specialiștii au prelevat probe și încearcă să confirme tipul de virus.

Situația este tensionată deoarece apare la puțin timp după incidentul de pe nava MV Hondius. Trei persoane au murit din cauza hantavirusului.

