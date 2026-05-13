Compania care operează vasul de croazieră MV Hondius anunță până la sfârșitul săptămânii dacă-și reia programul de croaziere sau nu

Operatorul navei de expediție MV Hondius a anunțat că până la sfârșitul săptămânii va decide dacă vasul își poate relua programul de croaziere, după un focar de hantavirus soldat cu trei decese și 11 cazuri investigate, în ceea ce experții consideră primul astfel de incident cunoscut pe o navă de pasageri.
Sursă foto: Hepta
Luiza Moldovan
13 mai 2026, 16:46, Știri externe
Operatorul navei de croazieră MV Hondius, aflată în centrul primului focar cunoscut de hantavirus izbucnit la bordul unei nave de pasageri, a anunțat că până la sfârșitul acestei săptămâni va decide dacă vasul își poate relua programul de croaziere programat pentru finalul lunii mai, transmite Associated Press.

Focarul, confirmat la începutul acestei luni în timp ce nava naviga în Atlantic, s-a soldat până acum cu trei decese, nouă cazuri confirmate și două cazuri suspecte de infectare.

Nava se îndreaptă spre Rotterdam

Peste 120 de persoane, majoritatea pasageri, dar și membri ai echipajului, au fost evacuate în ultimele zile din Spania, din zona Insulele Canare, și se află în izolare în mai multe țări.

Potrivit companiei Oceanwide Expeditions, nava, care arborează pavilion olandez, se îndreaptă în prezent spre Rotterdam, unde este așteptată pe 17 sau 18 mai, urmând să fie supusă unui proces complet de curățare și dezinfectare, în colaborare cu autoritățile sanitare olandeze.

La bord se află în prezent 25 de membri ai echipajului, doi lucrători medicali și trupul unuia dintre pasagerii decedați. Compania susține că niciuna dintre persoanele rămase pe navă nu prezintă simptome.

Viitorii pasageri ar trebui să fie în siguranță după dezinfectarea vasului

Conform programului publicat pe site-ul operatorului, Hondius ar urma să plece pe 29 mai din Keflavik într-o nouă expediție spre Arctica, însă compania spune că nava nu va putea naviga fără autorizația oficială a autorităților.

Specialiștii consultați de Associated Press consideră că viitorii pasageri ar trebui să fie în siguranță după dezinfectarea completă a vasului.

Potrivit experților, hantavirusul se transmite, în mod obișnuit, prin contact cu excremente de rozătoare și rareori de la om la om.

Oceanwide Expeditions susține că nu are rozătoare la bordul navelor

Organizația Mondială a Sănătății avertizează că virusul Andes, identificat în acest focar, poate avea o perioadă de incubație de până la opt săptămâni și o rată a mortalității de până la 50%.

Compania Oceanwide Expeditions susține că nu există indicii privind prezența rozătoarelor la bord și că nava operează conform unor protocoale stricte de igienă și siguranță.

