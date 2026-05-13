Italia anunță că patru persoane carantinate din cauza hantavirusului au ieșit negativ la teste

Ministrul Sănătății din Italia a anunțat miercuri faptul că toate cele patru persoane aflate în carantină din cauza focarului de hantavirus de pe nava de croazieră au avut rezultate negative la teste.

Potrivit Reuters, testele au fost efectuate pe o turistă argentiniană internată cu pneumonie, un bărbat din regiunea Calabria, din sudul Italiei, un turist britanic aflat în Milano și un însoțitor care călătorea împreună cu acesta.

„Riscul asociat virusului rămâne foarte scăzut în Europa și, prin urmare, și în Italia”, a anunțat ministerul Sănătății din Italia.

Turista argentiniană părăsise o zonă endemică din țara sa natală pe 30 aprilie și a călătorit în Italia cu un zbor Buenos Aires-Roma. Bărbatul din Calabria a intrat în contact pentru scurt timp, pe 25 aprilie, cu femeia din Olanda care a decedat ulterior din cauza hantavirusului.

De asemenea, și turistul britanic a intrat, de asemenea, în contact cu femeia olandeză, însă pe un alt zbor.

Un focar de hantavirus a izbucnit pe nava MV Hondius, care a acostat în Insulele Canare din Spania, în urma unei expediții care a început din Argentina.

Trei persoane de pe nava de croazieră, un cuplu olandez și un cetățean german, au decedat.

În prezent, OMS a crescut numărul cazurilor confirmate în cadrul focarului la nouă. Organizația a declarat că ar putea apărea și alte cazuri din cauza perioadei lungi de incubație.