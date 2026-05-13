Prima pagină » Știri externe » Italia anunță că patru persoane carantinate din cauza hantavirusului au ieșit negativ la teste

Italia anunță că patru persoane carantinate din cauza hantavirusului au ieșit negativ la teste

Ministerul Sănătății din Italia a anunțat miercuri faptul că testele efectuate celor patru persoane aflate sub observație pentru hantavirus au ieșit negative.
Italia anunță că patru persoane carantinate din cauza hantavirusului au ieșit negativ la teste
Diana Nunuț
13 mai 2026, 13:34, Social
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Ministrul Sănătății din Italia a anunțat miercuri faptul că toate cele patru persoane aflate în carantină din cauza focarului de hantavirus de pe nava de croazieră au avut rezultate negative la teste.

Potrivit Reuters, testele au fost efectuate pe o turistă argentiniană internată cu pneumonie, un bărbat din regiunea Calabria, din sudul Italiei, un turist britanic aflat în Milano și un însoțitor care călătorea împreună cu acesta.

„Riscul asociat virusului rămâne foarte scăzut în Europa și, prin urmare, și în Italia”, a anunțat ministerul Sănătății din Italia.

Turista argentiniană părăsise o zonă endemică din țara sa natală pe 30 aprilie și a călătorit în Italia cu un zbor Buenos Aires-Roma. Bărbatul din Calabria a intrat în contact pentru scurt timp, pe 25 aprilie, cu femeia din Olanda care a decedat ulterior din cauza hantavirusului.

De asemenea, și turistul britanic a intrat, de asemenea, în contact cu femeia olandeză, însă pe un alt zbor.

Un focar de hantavirus a izbucnit pe nava MV Hondius, care a acostat în Insulele Canare din Spania, în urma unei expediții care a început din Argentina.

Trei persoane de pe nava de croazieră, un cuplu olandez și un cetățean german, au decedat.

În prezent, OMS a crescut numărul cazurilor confirmate în cadrul focarului la nouă. Organizația a declarat că ar putea apărea și alte cazuri din cauza perioadei lungi de incubație.

Recomandarea video

Paranoia la Kremlin: Se pregătește debarcarea lui Putin?
G4Media
Ronaldo, gafă de cascadorii râsului în minutul 90+9! FOTO cu momentul de coșmar
GSP.ro
Profesorul care a pus la îndoială studiile din Franța ale lui Nicușor Dan a rămas fără slujbă. „Am pierdut 10 ani din viață”
Gandul
Cazul lui Alexandru, copilul de 5 ani dispărut în Sibiu, se complică. Ce ar fi la mijloc, de fapt
Cancan
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport
Copilul de 5 ani căutat de trei zile în Sibiu a fost găsit în viață. Alex dispăruse luni seară de lângă tatăl lui
Libertatea
Cum arată la 58 de ani Luana, fosta soție a lui Cabral. „Nici grasă n-am fost”! De ce au divorțat cei doi
CSID
Ce a găsit un youtuber într-o hală uriașă din Europa a surprins internetul
Promotor