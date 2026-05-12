OMS avertizează asupra posibilei apariții a noi cazuri de hantavirus după focarul de pe nava MV Hondius

Directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a lansat marți un apel către autoritățile din întreaga lume să se pregătească pentru posibila apariție a unor noi cazuri de hantavirus, după focarul izbucnit la bordul navei de croazieră MV Hondius, unde trei pasageri și-au pierdut viața, potrivit The Guardian.

În cadrul unei conferințe de presă susținute la Madrid, șeful OMS a precizat că, deși în acest moment nu există indicii privind debutul unei epidemii de amploare, perioada lungă de incubație a virusului – estimată la șase până la opt săptămâni – face probabilă identificarea unor noi infectări în perioada următoare.

„În acest moment nu există semne că ne aflăm la începutul unui focar extins, însă situația se poate schimba și este posibil să vedem mai multe cazuri în următoarele săptămâni”, a declarat Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Nouă cazuri confirmate și un nou pacient pozitiv în Spania

Potrivit OMS, până în prezent au fost confirmate nouă cazuri de infectare cu varianta Andes a hantavirusului, una dintre puținele tulpini care se pot transmite, în situații rare, de la om la om prin contact apropiat.

Ministerul Sănătății din Spania a anunțat marți confirmarea unui nou caz în rândul celor 14 cetățeni spanioli evacuați de pe navă și plasați în carantină într-un spital militar din Madrid.

Pacientul prezintă simptome ușoare – febră și afectare respiratorie minoră – însă starea sa este stabilă.

Focarul de la bordul navei MV Hondius a atras atenția comunității internaționale după ce trei pasageri – un cuplu din Țările de Jos și un cetățean german – au murit în urma infectării.

OMS recomandă carantină de 42 de zile

Tedros Adhanom Ghebreyesus a îndemnat toate statele implicate să respecte protocoalele OMS, care includ:

carantină timp de 42 de zile pentru persoanele expuse monitorizarea atentă a contactelor cu risc ridicat identificarea rapidă a eventualelor simptome izolarea imediată a cazurilor suspecte

Șeful OMS a explicat că interacțiunea intensă dintre pasageri înainte de confirmarea primului caz, la începutul lunii mai, crește riscul apariției unor noi infectări.

Spania, lăudată pentru gestionarea operațiunii

Directorul OMS a elogiat autoritățile spaniole pentru modul în care au gestionat criza, după ce autoritățile din Capul Verde au refuzat accesul navei în port.

Peste 120 de pasageri și membri ai echipajului au fost evacuați în Tenerife, într-o operațiune desfășurată pe parcursul a două zile.

Tedros i-a mulțumit public premierului Pedro Sánchez pentru „leadershipul, compasiunea și solidaritatea” demonstrate în timpul intervenției.

La rândul său, Pedro Sánchez a declarat că actuala criză sanitară demonstrează că „lumea nu are nevoie de mai mult egoism sau mai multă teamă, ci de solidaritate și cooperare”.

Între timp, nava MV Hondius, realimentată în Tenerife, se îndreaptă acum către Rotterdam, având la bord un echipaj redus, alături de personal medical care monitorizează situația sanitară de la bord.