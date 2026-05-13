Brandul de încălțăminte Minelli își închide definitiv magazinele din Franța

Într-un mesaj publicat miercuri pe Instagram, compania fondată în 1973 a transmis că decizia a fost luată „cu inima grea”.

Minelli: Sfârșitul unei aventuri de o jumătate de secol

„Această perioadă marchează sfârșitul unei aventuri profund umane, susținută de echipe pasionate care au făcut brandul să trăiască timp de peste jumătate de secol”, a transmis Minelli. Compania le-a mulțumit clienților pentru „încredere, fidelitate și toți acești ani petrecuți alături” de brand.

Până la închiderea definitivă, clienții care merg în magazine vor beneficia de reduceri. „Magazinele noastre vor rămâne deschise până pe 30 mai, pentru a vă permite să profitați pentru ultima dată de colecțiile noastre. Veți putea beneficia de o reducere excepțională de 60% pentru toate produsele din magazine”, le-a transmis compania conaționalilor săi.

Minelli a anunțat pe site-ul oficial că „din păcate, comenzile online sunt suspendate”.

Încercările de salvare au eșuat

Brandul francez mai opera 23 de magazine în Franța înaintea deciziei de închidere, potrivit site-ului specializat Century 21 Groupe Horeca, implicat în comercializarea activelor companiei.

Problemele companiei s-au accentuat după pandemie. În septembrie 2023, Minelli a intrat pentru prima dată în redresare judiciară, fiind salvată temporar de un grup de investitori condus de compania franceză Mes Demoiselles Paris, un brand de modă și îmbrăcăminte feminină fondat la Paris.

Deși compania și-a redus numărul de angajați și a încercat o restructurare a activității, pierderile au continuat, iar în martie 2026 a fost deschisă o nouă procedură de redresare judiciară. Presa franceză a relatat că tribunalul comercial din Paris căuta noi cumpărători pentru magazinele și activele rămase ale companiei.