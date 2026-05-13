Călătoriile cu trenul devin mai simple și mai sigure în întreaga Europă

Comisia Europeană a propus noi norme pentru a transforma în realitate călătoriile fără sincope în întreaga Europă. Cele trei propuneri adoptate miercuri simplifică planificarea și rezervarea pentru călătoriile regionale, pe distanțe lungi și transfrontaliere, în special pentru călătoriile feroviare care implică mai mulți operatori, și asigură o mai bună protecție a călătorilor din transportul feroviar pentru întreaga călătorie.

S-a plecat de la complexitatea comparării celor mai sustenabile opțiuni pentru călătorii transfrontaliere

În prezent, compararea tuturor opțiunilor de călătorie disponibile și identificarea celor mai sustenabile opțiuni, în special pentru călătoriile transfrontaliere, rămân dificile pentru pasagerii din UE; mai ales pentru biletele de tren. Mulți pasageri întâmpină obstacole atunci când combină diferite servicii de transport. Rezervarea călătoriilor cu mai multe segmente de tren care implică bilete de la diferite companii poate fi complexă, în mare parte din cauza sistemelor de rezervare fragmentate și a prezenței foarte puternice pe piață a anumitor companii feroviare. Protecția călătorilor este limitată în cazul călătoriilor feroviare care implică mai multe legitimații de transport efectuate de operatori feroviari diferiți.

Rezervări de bilete unice pentru mai mulți operatori feroviari

Propunerile de miercuri abordează aceste obstacole, punând în aplicare orientările politice ale președintei Ursula von der Leyen. Pentru a crea o experiență de călătorie mai ușoară pentru călători și pentru a promova obiectivele climatice ale UE, Comisia propune măsuri care să permită rezervări de bilete unice pentru mai mulți operatori feroviari, făcând piața feroviară mai transparentă și mai accesibilă. Călătorii vor putea găsi, compara și achiziționa servicii combinate de la diferiți operatori feroviari într-un singur bilet, care poate fi cumpărat într-o singură tranzacție pe o platformă de emitere a biletelor la alegerea lor. Aceasta poate fi o platformă independentă sau serviciul de emitere a biletelor al operatorului feroviar.

Un singur bilet și ai toate drepturile rezervate

În cazul pierderii legăturilor în timpul călătoriilor feroviare cu mai mulți operatori, călătorii cu un singur bilet vor beneficia de o nouă protecție completă a drepturilor pasagerilor, inclusiv de asistență, redirecționare, rambursare și compensare.

Comisia introduce, de asemenea, noi obligații pentru platformele de emitere a biletelor și pentru operatori de a asigura un acces echitabil la vânzarea biletelor și prezentarea neutră a opțiunilor de călătorie. Platformele vor trebui să afișeze ofertele într-un mod neutru, inclusiv prin sortarea în funcție de emisiile de gaze cu efect de seră, acolo unde este fezabil. Normele vor garanta că toți operatorii de transport pot încheia acorduri comerciale echitabile, rezonabile și nediscriminatorii cu platformele de emitere a biletelor și viceversa.

În urma anunțului de miercuri, Comisia va prezenta regulamentele propuse Consiliului Uniunii Europene și Parlamentului European pentru a fi examinate în cadrul procedurii legislative ordinare.

Ce trebuie să facă acum statele membre

Pentru a dezvolta sisteme de rezervare și de emitere a biletelor fără sincope, statele membre trebuie, de asemenea, să accelereze punerea în aplicare a normelor Directivei privind sistemele de transport inteligente referitoare la schimbul de date privind transportul multimodal în punctele naționale de acces.

Un sondaj Eurobarometru recent a evidențiat o cerere puternică din partea publicului pentru soluții de călătorie fără sincope și pentru sisteme fiabile de rezervare online. Propunerile de astăzi au scopul de a facilita rezervarea călătoriilor cu trenul la nivel transfrontalier și de către operatori.

Stimularea transportului feroviar

În orientările sale politice, președinta von der Leyen a prezentat deja o viziune în care europenii pot cumpăra un singur bilet pe o singură platformă și pot obține drepturile pasagerilor pentru întreaga călătorie. Această ambiție a fost reafirmată în scrisoarea sa de misiune adresată comisarului pentru transport durabil și turism, Apostolos Tzitzikostas, și este concretizată prin pachetul de astăzi pentru sectorul feroviar.

Propunerile promovează, de asemenea, planul de acțiune al UE pentru stimularea transportului feroviar transfrontalier și pe distanțe lungi și planul privind conectarea Europei prin intermediul transportului feroviar de mare viteză.