Călătorii gratuite în Europa: iată cum poți obține unul dintre cele 40.000 de abonamente de tren pe care UE le oferă tinerilor

Într-o nouă ediție a programului DiscoverEU, tinerii de 18 ani vor avea din nou oportunitatea de a călători prin Europa fără costuri. Comisia Europeană a oferit miercuri 40.000 de bilete de tren complet gratuite pentru a le permite să descopere Bătrânul Continent timp de o lună. Înscrierile au fost deschise pe 8 aprilie, la ora 12:00 (ora Spaniei), și se vor închide pe 22 aprilie, la ora 12:00, potrivit unui comunicat transmis de Comisia Europeană.

Cine poate solicita biletele gratuite?

Pot aplica toate persoanele născute între 1 iulie 2007 și 30 iunie 2008. Pentru a fi eligibili, trebuie să completeze un chestionar cu cinci întrebări despre Uniunea Europeană și o întrebare suplimentară pe Portalul European pentru Tineret. De asemenea, trebuie să furnizeze un număr de act de identitate, pașaport sau permis de ședere.

Participanții trebuie să fie cetățeni sau rezidenți ai unui stat membru al Uniunii Europene, inclusiv regiunile ultraperiferice, ai țărilor și teritoriilor de peste mări asociate Uniunii Europene sau ai statelor terțe asociate programului Erasmus+: Islanda, Liechtenstein, Macedonia de Nord, Norvegia, Serbia și Turcia.

Tinerii cu dizabilități, probleme de sănătate sau proveniți din medii socioeconomice defavorizate vor primi sprijin suplimentar, care poate include posibilitatea de a călători cu însoțitori sau acces la finanțare suplimentară.

Când au loc călătoriile?

Cei selectați vor primi un voucher de călătorie cu care vor putea circula cu trenul. În cazul persoanelor care locuiesc pe insule sau în zone izolate, vor putea fi folosite și alte mijloace de transport.

Cererea este deschisă candidaților din Uniunea Europeană și din țările asociate la programul Erasmus+, inclusiv Islanda, Liechtenstein, Macedonia de Nord, Norvegia, Serbia și Turcia. În plus față de permisul de călătorie, participanții vor primi un card de reducere cu zeci de mii de reduceri la transportul public, cultură, cazare, alimente, sport și alte servicii în țările eligibile.

De asemenea, aceștia pot avea acces la reuniuni de informare înainte de plecare și la reuniuni DiscoverEU, unde participanții se pot întâlni cu alți călători și pot cunoaște mai bine UE.

Câștigătorii vor putea călători până la șapte zile într-o perioadă de maximum o lună, între 1 iulie 2026 și 30 septembrie 2027. Aceștia își pot planifica propriile rute sau se pot inspira din itinerarii sugerate, precum Ruta Culturală DiscoverEU, care combină mai multe destinații culturale, cu accent pe arhitectură, muzică, arte plastice, teatru, modă și design, potrivit Comisiei Europene.

