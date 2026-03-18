Donald Tusk face presiuni asupra Uniunii Europene pentru a continua acordarea de certificate gratuite de emisii de carbon

Liderii Uniunii Europene, care se reunesc joi la un summit la Bruxelles, dezbat propuneri de modificare a pieței carbonului a blocului comunitar, devenite centrale în discuțiile privind limitarea creșterii prețurilor la energie, asociate războiului dintre Statele Unite și Israel împotriva Iranului, conform Reuters.

Vorbind la o conferință pe teme energetice, Tusk a declarat că, împreună cu țări precum Austria, Belgia, Bulgaria, Italia și Slovacia, Polonia a trimis o scrisoare către Comisia Europeană pentru a solicita ca industria să continue să primească alocări gratuite de certificate de carbon, care să le limiteze costurile pentru emisiile de carbon.

Concentrare pe nevoile fiecărei țări?

El a spus că va cere, de asemenea, ca UE să își adapteze abordarea în materie de politici climatice la nevoile individuale ale fiecărei țări.

„Este vorba despre o schimbare de filosofie, o ajustare profundă, astfel încât fiecare stat membru să poată conta pe o abordare specifică, care să țină cont de caracteristicile sale particulare”, a declarat el.

Lansat în 2005, sistemul ETS obligă centralele electrice și industriile să cumpere certificate pentru a-și acoperi emisiile de dioxid de carbon, însă industriile manufacturiere și cele cu consum energetic intens pot primi unele certificate gratuit.

Polonia, care se bazează în continuare pe cărbunele intens poluant pentru aproximativ jumătate din producția sa de electricitate, a fost deosebit de dependentă de alocarea de certificate gratuite pentru a limita costurile.

Modificările aduse schemei de tranzacționare a carbonului, cunoscută sub denumirea ETS2, vor impune, din 2028, un preț pentru emisiile de dioxid de carbon provenite din combustibilii pentru încălzire și transport, iar veniturile colectate vor fi utilizate pentru a ajuta gospodăriile și întreprinderile să investească în automobile electrice și renovări pentru eficiență energetică.

Războiul din Orientul Mijlociu a intensificat opoziția unor guverne față de reforme, acestea susținând că măsurile ar putea duce la costuri mai mari ale energiei pentru consumatori și cerând o amânare suplimentară a ETS2.

În medie, ETS reprezintă 11% din facturile la energie în Europa, însă acest procent depășește 20% în țări, precum Polonia, cu mixuri energetice mai poluante.

Comisia Europeană nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii.