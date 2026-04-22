Radu Miruță a discutat cu șeful Statului Major al Armatei Poloniei despre securitatea flancului estic

Ministrul Apărării, Radu Miruță, și șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, s-au întâlnit miercuri, la București, cu șeful Statului Major General al Forțelor Armate ale Poloniei, generalul Wiesław Kukuła, aflat în vizită oficială în România.
22 apr. 2026, 18:30, Politic

„În cadrul discuțiilor au fost abordate subiecte referitoare la evoluțiile de securitate din regiune, la măsurile pentru consolidarea cooperării dintre România și Polonia în cadrul NATO, cu accent pe întărirea posturii de descurajare și apărare pe flancul estic”, a transmis Ministerul Apărării Naționale într-un comunicat.

Potrivit MApN, Radu Miruță a propus identificarea unei soluții unitare între cele două țări la riscurile comune, pentru utilizarea eficientă a resurselor și pentru a spori capacitatea de descurajare a Alianței.

Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a subliniat importanța parteneriatului strategic dintre România și Polonia, arătând că acesta se reflectă „în prezența reciprocă de forțe, participarea la structuri multinaționale și desfășurarea de exerciții și activități de instruire în comun, contribuind la consolidarea securității pe întregul flanc estic al Alianței, de la Marea Baltică la Marea Neagră”.

Programul vizitei delegației poloneze include depunerea unei coroane de flori la Mormântul Ostașului Necunoscut din Parcul Carol I, precum și o deplasare la Craiova, unde sunt programate o ceremonie militară la Brigada Multinațională Sud-Est și activități de instruire în comun ale militarilor români și polonezi.

Cererea de ridicare a imunității Dianei Șoșoacă, la votul Comisiei pentru afaceri juridice din Parlamentul European
G4Media
Stenograme din ședința conducerii PSD. Grindeanu: „Bolojan, care dă lecții de etică, a ieșit la racolat parlamentari” / „Noi nu am învățat politica la școala de maici” / Lia Olguța Vasilescu: „Alții sunt mămăligi, noi trebuie să arătăm că avem sânge în instalație”
Gandul
DOLIU în lumea modei! A murit designerul Eugen Olteanu
Cancan
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport
Românii nu s-au înghesuit să vadă Coiful de la Coțofenești și brățările dacice recuperate din Olanda, în prima zi în care au fost expuse la Muzeul de Istorie
Libertatea
Ce NU ai voie să faci de Sfântul Gheorghe. Tradițiile care spun că îți pot aduce ghinion tot anul
CSID
Cum arată un Lamborghini restaurat timp de trei ani?
Promotor