G4Media: DNA investighează cazul depozitului Lidl construit lângă radarul militar de la Cârcea

Un nou termen al procesului dintre MApN, pe de o parte, și Consiliul Județean Dolj și Lidl, pe de altă parte, este programat vineri la Tribunalul Dolj. Ministerul contestă autorizația de construire emisă în 2021 pentru dezvoltarea unui centru logistic la aproximativ doi kilometri de radarul militar FPS-117 de la Cârcea.

Potrivit Ministerului Apărării, construcția afectează capacitatea operațională a radarului, în special în ceea ce privește detectarea aeronavelor care zboară la altitudine joasă pe direcția sud. Instituția susține că analizele tehnice efectuate arată că obiectivul industrial influențează semnificativ funcționarea sistemului de supraveghere aeriană, conform informațiilor G4Media.

Litigiul are o istorie complicată

În primul proces, început în 2022, Tribunalul Dolj a anulat autorizația de construire, însă decizia a fost casată ulterior de Curtea de Apel Craiova, care a dispus rejudecarea cauzei.

În centrul disputei s-a aflat o înțelegere extrajudiciară dintre MApN și Lidl, prin care ministerul acceptase relocarea radarului pe cheltuiala companiei germane. Soluția fusese posibilă în baza unui ordin semnat în 2022 de fostul ministru al Apărării, Vasile Dîncu.

Între timp, poziția ministerului s-a schimbat

Actuala conducere a MApN a informat instanța că nu mai susține tranzacția și a invocat degradarea contextului de securitate după 2022, precum și faptul că radarul este integrat în sistemul NATO.

Potrivit ministerului, orice relocare sau modificare a amplasamentului ar necesita aprobarea Alianței Nord-Atlantice și ar putea afecta securitatea aeriană.

MApN a mai precizat că radarul de la Cârcea a intrat, din decembrie 2022, într-un proces de modernizare realizat împreună cu compania Lockheed Martin, din fonduri proprii, ceea ce face ca premisele tehnice existente la momentul semnării acordului cu Lidl să nu mai fie valabile.

În paralel cu litigiul civil, procurorii DNA au solicitat documente din dosar de la Ministerul Apărării. Instituția a confirmat existența unei anchete, însă nu a oferit detalii privind obiectul sau persoanele vizate.

Reprezentanții MApN au arătat în instanță că au motive să creadă că inclusiv tranzacția prin care se propunea mutarea radarului ar putea face obiectul cercetărilor penale.

Compania contestă concluziile experților

De partea cealaltă, Lidl și Consiliul Județean Dolj susțin că acordul semnat în 2022 rămâne valabil, argumentând că ordinul ministerial care a stat la baza acestuia nu a fost revocat printr-un act administrativ de același nivel.

Compania contestă, de asemenea, concluziile expertizelor tehnice prezentate în dosar și susține că acestea se bazează parțial pe informații publice insuficiente pentru evaluarea impactului asupra radarului militar.

În dosar a încercat să intervină și Primăria Craiova, condusă de Lia Olguța Vasilescu, care a avertizat că o eventuală victorie a Armatei ar putea crea un precedent cu efecte asupra proiectelor de dezvoltare din zona aflată în raza radarului. Cererea de intervenție a fost însă respinsă de instanță.

După mai bine de trei ani de procese, cauza se află încă în faza expertizelor tehnice, iar judecătorii nu au stabilit definitiv dacă depozitul construit poate afecta funcționarea radarului și dacă există soluții tehnice care să permită păstrarea construcției fără afectarea capacităților militare.

Următorul termen este programat pentru 5 iunie, la Tribunalul Dolj.