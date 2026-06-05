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MApN: Drona maritimă din Portul Constanța s-a autodetonat

Drona maritimă descoperită vineri dimineață în Portul Civil Constanța, în apropiere de sediul Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, s-a autodetonat, în jurul orei 10.30, fără a produce victime, transmite Minsiterul Apărării Naționale.
MApN: Drona maritimă din Portul Constanța s-a autodetonat
Laura Buciu
05 iun. 2026, 11:18, Social
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Zona era deja securizată și izolată de forțe ale Serviciului Român de Informații, Gărzii de Coastă și Ministerului Apărării Naționale, obiectul fiind, la acea oră, în curs de evaluare și de punere în siguranță.

Drona maritimă este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina.

MApN precizează că obiectul nu face parte din dotarea Armatei României și nu a fost implicat în exercițiile recente organizate de MApN în zona Mării Negre.

Cazul este cercetat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța.

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