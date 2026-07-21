Refugiul din Șaua Șugărilor a fost avariat de furtună înainte de inaugurare. DSU anunță noi lucrări

Instituția precizează că refugiul a fost avariat de un fenomen meteorologic extrem înainte de finalizarea lucrărilor și că va putea fi utilizat doar după încheierea tuturor verificărilor tehnice și de siguranță.

Refugiul a fost răsturnat de vânt înainte de finalizarea lucrărilor

Potrivit DSU, anul trecut refugiul a fost afectat de un episod de vreme severă, fiind răsturnat de vânt înainte ca operațiunea de ancorare definitivă să fie finalizată.

Incidentul a provocat deteriorarea unor componente și a impus reluarea mai multor etape necesare pentru punerea în funcțiune a construcției.

La 11 iulie, cu sprijinul unei echipe de voluntari și al unui echipaj Salvamont Prahova, refugiul a fost ridicat, repus în poziție și ancorat din nou, însă această intervenție nu a însemnat și deschiderea obiectivului pentru utilizare.

Urmează verificările de siguranță

Departamentul pentru Situații de Urgență arată că, în această perioadă, sunt programate înlocuirea elementelor deteriorate, montarea echipamentelor prevăzute în proiect și efectuarea tuturor verificărilor tehnice.

Instituția subliniază că refugiul va deveni operațional numai după confirmarea faptului că poate fi folosit în condiții de deplină siguranță. „Refugiul va putea fi pus în funcțiune numai după finalizarea acestor intervenții și după confirmarea faptului că poate fi utilizat în condiții de deplină siguranță”, precizează DSU.

Turiștii sunt îndemnați să apeleze la 112 în caz de urgență

Reprezentanții DSU afirmă că regretă situațiile în care turiști surprinși de vreme rea au sperat să găsească adăpost în refugiu, însă insistă că accesul nu poate fi permis înainte de finalizarea tuturor etapelor tehnice.

„Tocmai pentru că rolul său este acela de a proteja vieți, accesul nu poate fi permis înainte de încheierea tuturor etapelor tehnice și operaționale”, se arată în comunicat.

Până la operaționalizarea refugiului, persoanele aflate în dificultate în zona montană sunt sfătuite să solicite ajutor prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112 și să urmeze recomandările echipelor Salvamont și ale celorlalte structuri de intervenție.

Face parte dintr-un proiect național cu 12 refugii montane

Refugiul din Șaua Șugărilor este inclus într-un proiect derulat de Departamentul pentru Situații de Urgență și LIONS România – District 124 România, în baza unui parteneriat semnat în ianuarie 2025.

Proiectul prevede amplasarea a 12 refugii în zone montane expuse fenomenelor meteorologice severe, pentru a oferi adăpost temporar persoanelor surprinse de vreme nefavorabilă.

La finalizarea lucrărilor, fiecare refugiu va fi dotat cu două paturi, iluminat alimentat prin panouri fotovoltaice, apă potabilă, trusă de prim ajutor, grup sanitar și sistem de încălzire electrică. De asemenea, va dispune de o alarmă acustică activabilă prin 112, iar accesul va fi controlat printr-un cod, pentru a preveni utilizarea necorespunzătoare.

DSU afirmă că lucrările continuă și că va anunța public momentul în care refugiul din Șaua Șugărilor va putea fi utilizat în siguranță.