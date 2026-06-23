Zeci de locuințe inundate, mașini avariate și copaci doborâți de vijeliile din ultimele ore

În urma inundațiilor produse în intervalul 22.06.2026 ora 08:00 – 23.06.2026 ora 08:00, pompierii Departamentului pentru Situații de Urgență au intervenit în 21 de localități din 8 județe.

Au fost afectate localități din județele Caraș-Severin, Covasna, Dolj, Hunedoara, Olt, Sibiu, Sălaj și Timiș.

În cele 21 de localități, „s-a intervenit pentru evacuarea apei din 28 case, 23 curți, 78 beciuri/subsoluri” De asemenea, s-a intervenit „și pentru degajarea a 25 copaci prăbușiți, fiind avariate 13 autoturisme”, potrivit DSU.

Codul galben este valabil în continuare

Codul galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ continuă și astăzi. Codul este valabil în intervalul orar 12:00-21:00.

„Astfel, în zona de munte, sudul Banatului, vestul și nordul Olteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Acestea se vor manifesta prin averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50-70 km/h) și pe arii restrânse vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni (1-3 cm). În intervale scurte de timp (1-3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi local de 15-25 l/mp și pe arii restrânse vor depăși 30-40 l/mp”, conform DSU.

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