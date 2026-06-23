Prima pagină » Știrile zilei » Zeci de locuințe inundate, mașini avariate și copaci doborâți de vijeliile din ultimele ore

Zeci de locuințe inundate, mașini avariate și copaci doborâți de vijeliile din ultimele ore

Pompierii au intervenit în 21 de localități din 8 județe, ca urmare a inundațiilor produse în ultimele 24 de ore. Zeci de locuințe au fost inundate, mai multe mașini au fost avariate și au fost doborâți copaci de vijeliile din ultimele ore.
Zeci de locuințe inundate, mașini avariate și copaci doborâți de vijeliile din ultimele ore
Galerie Foto 4
Sursa foto: Facebook/Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă
Ioana Târziu
23 iun. 2026, 09:04, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

În urma inundațiilor produse în intervalul 22.06.2026 ora 08:00 – 23.06.2026 ora 08:00, pompierii Departamentului pentru Situații de Urgență au intervenit în 21 de localități din 8 județe.

Vezi galeria foto
4 poze

Au fost afectate localități din județele Caraș-Severin, Covasna, Dolj, Hunedoara, Olt, Sibiu, Sălaj și Timiș.

În cele 21 de localități, „s-a intervenit pentru evacuarea apei din 28 case, 23 curți, 78 beciuri/subsoluri” De asemenea, s-a intervenit „și pentru degajarea a 25 copaci prăbușiți, fiind avariate 13 autoturisme”, potrivit DSU.

Codul galben este valabil în continuare

Codul galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ continuă și astăzi. Codul este valabil în intervalul orar 12:00-21:00.

„Astfel, în zona de munte, sudul Banatului, vestul și nordul Olteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Acestea se vor manifesta prin averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50-70 km/h) și pe arii restrânse vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni (1-3 cm). În intervale scurte de timp (1-3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi local de 15-25 l/mp și pe arii restrânse vor depăși 30-40 l/mp”, conform DSU.

Recomandările DSU

  • Urmăriți permanent anunțurile oficiale;
  • Evitați deplasările inutile în zonele vizate de avertizări;
  • În condiții de vânt puternic, evitați zonele cu arbori, stâlpi sau panouri publicitare și asigurați obiectele care pot fi luate de vânt;
  • Închideți și securizați ferestrele și ușile locuințelor; stați departe de acestea dacă vântul suflă cu putere;
  • Nu atingeți cablurile electrice căzute la pământ și anunțați imediat autoritățile;
  • Nu traversați cursuri de apă și nu staționați pe malurile acestora;
  • Curățați șanțurile și rigolele din jurul locuinței pentru a permite scurgerea apelor pluviale;
  • Apelați Serviciul 112 în caz de urgență.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Doi miniștri din guvernul Veștea sunt apropiații lui Nicușor Dan. Diana Morar a făcut parte din staff-ul de campanie în 2025
G4Media
Acasă la J.R. Ewing, capul răutăților din serialul Dallas: cum e în realitate ferma Southfork, locul unde s-a născut capitalismul românesc
GSP.ro
Nicușor Dan convoacă noi consultări la Cotroceni cu partidele după eșecul Guvernului Veștea în Parlament. Care este programul
Gandul
Anca Serea și Adi Sînă s-au despărțit? 'El a înșelat-o de la început'
Cancan
FOTO. Iuliana Pepene, imagini spectaculoase la Mykonos! Prezentatoarea a atras privirile
Prosport
Doi producători auto acuză Ministerul Mediului de decizii anticoncurențiale în privința programului Rabla: „Să țină cont de toate acordurile existente”
Libertatea
Canicula și simptomele care te trimit direct la medic. Semnele că organismul nu mai face față căldurii excesive
CSID
Șofer de 85 de ani, prins cu 177 km/h în timp ce făcea „o liniuță”. Explicația: Era doar o plimbare cu un Nissan 350Z
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da