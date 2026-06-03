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Patru avioane Eurofighter și aproximativ 200 de militari italieni au sosit în România

Patru aeronave de vânătoare Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Italiene au aterizat miercuri la Baza Mihail Kogălniceanu. În cadrul forței au fost mobilizați și 180 de militari, urmând să fie desfășurate misiuni de Poliție Aeriană.
Patru avioane Eurofighter și aproximativ 200 de militari italieni au sosit în România
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
03 iun. 2026, 20:05, Politic
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Patru aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Italiene au aterizat miercuri la Kogălniceanu. Detașamentul italian este format din aproximativ 180 de militari, inclusiv piloți și personal tehnic, și va desfășura misiuni comune alături de aviatorii români. 

Activitățile se vor desfășura pe o perioadă de două luni, în cadrul misiunilor de Poliție Aeriană Întărită, aflate sub comandă NATO.  

„Aceasta este cea de-a șaptea rotaţie în România a Forţelor Aeriene Italiene. Misiunile de Poliție Aeriană Întărită, desfășurate în comun cu partenerii NATO, începând cu anul 2014, contribuie la dezvoltarea capacităţii de reacţie şi descurajare, precum și la consolidarea interoperabilităţii între Forțele Aeriene Române și cele aliate”, se arată în comunicatul de presă emis de Ministerul Apărării. 

Rotația are loc la mai puțin de o săptămâna după ce o dronă rusească a explodat deasupra unui bloc din Galați, rezultând în rănirea a două persoane și evacuare a alte 70. 

Vineri, presa din Italia anunța că guvernul ar pregăti o misiune militară în România și va trimite o forță de 100 de militari.  

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