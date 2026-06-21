Prima pagină » Social » Alertă aeriană în Tulcea după un nou atac cu drone al Rusiei în apropierea graniței cu România. Avioane britanice Eurofighter au fost ridicate de la sol

Alertă aeriană în Tulcea după un nou atac cu drone al Rusiei în apropierea graniței cu România. Avioane britanice Eurofighter au fost ridicate de la sol

Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit în sâmbătă noaptea un mesaj RO-Alert, după ce Federația Rusă a lansat un nou atac cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în apropierea frontierei fluviale cu România.
Alertă aeriană în Tulcea după un nou atac cu drone al Rusiei în apropierea graniței cu România. Avioane britanice Eurofighter au fost ridicate de la sol
Eurofighter Typhoon. Sursa foto: Mihai Pop/Mediafax Foto
Gabriel Pecheanu
21 iun. 2026, 07:52, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Potrivit MApN, Federația Rusă a executat în noaptea de sâmbătă spre duminică o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor ținte civile și de infrastructură din Ucraina, în apropierea frontierei cu România.

În timpul monitorizării spațiului aerian, autoritățile române au detectat un grup de semnale radar la aproximativ 22 de kilometri nord-est de Vâlcov, în apropierea zonei de frontieră.

Mesaj RO-Alert pentru populația din nordul județului Tulcea

Ca urmare a situației, Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență pentru activarea măsurilor de avertizare a populației.

Mesajul RO-Alert a fost transmis locuitorilor din nordul județului Tulcea la ora 02:16, avertizând asupra posibilității existenței unor riscuri generate de activitățile aeriene din apropierea graniței.

Avioane Eurofighter britanice au decolat de la Baza Aeriană Borcea

În cadrul misiunilor de Poliție Aeriană întărită desfășurate pe teritoriul României, două aeronave de tip Eurofighter Typhoon aparținând Forțelor Aeriene Britanice au fost ridicate de la sol.

Avioanele au decolat la ora 02:19 din Baza 86 Aeriană Borcea pentru monitorizarea evoluției situației de securitate din apropierea graniței.

Ministerul Apărării: Nu au existat încălcări ale spațiului aerian românesc

Autoritățile au precizat că, pe durata incidentului, nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian al României.

Monitorizarea a continuat pe parcursul nopții, iar alerta aeriană instituită pentru zona de nord a județului Tulcea a fost ridicată la ora 03:37.

România rămâne în alertă la granița cu Ucraina

Incidentul vine în contextul atacurilor repetate lansate de Rusia asupra infrastructurii ucrainene din zona Dunării, în apropierea graniței românești. În ultimele luni, autoritățile române au activat în mai multe rânduri sistemele de avertizare și au ridicat aeronave de luptă pentru monitorizarea situației din regiune.

Recomandarea video

Valul roșu din orașele albastre: Socialiștii democrați iau cu asalt America urbană
G4Media
I-au ridicat Rolls-ul lui Mirel Rădoi » Imaginile cu mașina de 700.000 de euro s-au viralizat: „Îmi pare rău, băietu'!”
GSP.ro
Ana Blandiana, atac devastator la Nicușor Dan: “N-am nicio îndoială că e bolnav, că e anormal, că capul lui funcționează altfel decât capetele noastre”
Gandul
DOLIU în lumea sportului! Alex, fiul legendarului fotbalist, a murit la doar 38 de ani 😢
Cancan
FOTO. Andreea Popescu, imagini fără inhibiții. Cum s-a pozat pentru a-i atrage atenția lui Dan Alexa
Prosport
Guvernul Veștea a devenit Guvernul PSD. Social-democrații vor vota Cabinetul și au impus majoritatea miniștrilor
Libertatea
Solstițiul de vară 2026. Ce trebuie să faci în cea mai lungă zi din an pentru a atrage norocul și belșugul
CSID
Cum ar putea arăta viitorul Citroën 2CV?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da