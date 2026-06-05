RO-ALERT de alertă extremă în Constanța după explozia unei drone maritime. Oamenii evacuați: „Nu ne-a spus nimeni ce se întâmplă”

Imaginile surprinse în timpul evacuării arată angajați și muncitori care părăsesc zona după ordinele primite de la autorități. „Ni s-a spus să ne îndepărtăm de zonă”, a declarat unul dintre angajații evacuați. Mai mulți oameni au spus că nu au primit explicații clare privind natura pericolului. „Absolut nimic. Ni s-a spus doar să evacuăm zona”, a afirmat un alt muncitor întrebat dacă autoritățile au oferit detalii despre incident.

Deși informațiile oficiale erau încă limitate în momentul evacuării, mulți dintre cei aflați în apropiere auziseră că este vorba despre o dronă maritimă. „Se pare că este o dronă, dar noi nu am văzut-o”, a spus unul dintre angajați. Alții încercau să înțeleagă ce urmează să facă echipele de intervenție.

„Ni s-a spus să evacuăm zona pentru că încep operațiunile. Nu știm exact ce operațiuni. Probabil urmează să fie remorcată în afara portului”, a declarat un martor.

Mesaj RO-ALERT de nivel maxim

Între timp, locuitorii și persoanele aflate în apropierea Portului Constanța au primit un mesaj RO-ALERT de nivel maxim. În notificarea transmisă de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Constanța, populația a fost avertizată să evacueze zona pe o rază de un kilometru în jurul portului și să se adăpostească în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui astfel de spațiu, oamenilor li s-a recomandat să rămână în interiorul clădirilor, departe de ferestre și pereții exteriori.

Perimetru de siguranță și intervenție complexă

Pe măsură ce operațiunea se desfășura, autoritățile au extins măsurile de securitate. Potrivit informațiilor din teren, întreaga zonă afectată a fost securizată și a fost instituit un perimetru de siguranță. La fața locului au fost mobilizați polițiști, jandarmi, echipe de intervenție și specialiști ai serviciilor de informații. Mai mulți angajați au fost avertizați că evacuarea vizează întreaga zonă operațională din apropierea incidentului. „Toată zona trebuie evacuată”, le-au transmis reprezentanții autorităților persoanelor aflate în perimetru.

Ministerul Apărării Naționale și celelalte instituții implicate continuă verificările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care drona maritimă a ajuns în zona portului și motivele care au dus la explozie. Între timp, accesul în perimetrul securizat rămâne restricționat, iar operațiunile desfășurate de echipele specializate continuă sub măsuri sporite de siguranță.