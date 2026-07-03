Incidentul din Portul Constanța: Ucraina confirmă pierderea controlului asupra a patru drone navale, MApN cere măsuri suplimentare de siguranță

Ministerul Apărării din Ucraina a transmis autorităților române un răspuns oficial privind incidentul produs la data de 5 iunie 2026 în Portul Constanța, confirmând pierderea controlului asupra a patru drone navale de tip USV Sargan-3000, care au ajuns în secvență de autodetonare în Marea Neagră.

Potrivit informațiilor comunicate, în după-amiaza zilei de 4 iunie 2026, în apropierea orașului Sevastopol, la aproximativ 250 de kilometri de țărmul românesc, forțele ucrainene au pierdut comunicațiile cu cele patru drone navale aflate în misiune către estul Mării Negre. Din acel moment, partea ucraineană nu a mai avut control asupra traiectoriei acestora și nu a reușit restabilirea legăturii.

În dimineața zilei de 5 iunie, la ora 09.54, Forțele Navale ale Ucrainei au informat Forțele Navale Române cu privire la riscul reprezentat de drone, inclusiv asupra intervalului programat pentru autodetonare, menționând că pierderea comunicațiilor a făcut imposibilă anularea comenzii.

Cauza probabilă a incidentului

Partea ucraineană a calificat incidentul drept unul izolat, cel mai probabil cauzat de acțiuni de război electronic ale Federației Ruse.

Ca urmare a evenimentului, Ministerul Apărării Naționale a solicitat deschiderea unui canal tehnic permanent de comunicare între forțele navale ale celor două state și stabilirea unor proceduri operative de informare reciprocă privind riscurile din Marea Neagră. Totodată, ministrul apărării naționale a cerut oficial ca toate dronele navale ucrainene lansate în Marea Neagră să fie programate să se autodetoneze, în cazul pierderii controlului, în zone sigure, în afara ariilor de interes ale României.

Cronologia incidentului

Cronologia incidentului arată că, la ora 06.20, Centrul de Coordonare Maritimă al Autorității Navale Române a semnalat prezența unui obiect plutitor în apropierea Danei 78. Au fost alertate Garda de Coastă, SRI și echipele EOD. După informarea oficială primită de la partea ucraineană, zona a fost evacuată, iar la ora 10.27 s-a produs explozia unei drone în incinta portului, fără a fi înregistrate victime.

Ulterior, alte trei explozii au fost raportate în largul Mării Negre, în afara portului Constanța. La ora 14.35, autoritățile române au decis sistarea operațiunilor de intervenție, confirmând distrugerea tuturor celor patru drone.

În cursul intervenției, a fost efectuată o cercetare aeriană cu un elicopter Puma Naval, Direcția Hidrografică Maritimă a emis un aviz către navigatori, iar Comandamentul Maritim al NATO (MARCOM) a fost informat cu privire la situație.

Forțele Navale Române au dispus măsuri suplimentare pentru protejarea infrastructurii portuare militare, iar la nivel interinstituțional, MApN participă, alături de Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Transporturilor și Administrația Portului Constanța, la clarificarea cadrului legislativ și a responsabilităților privind securitatea portuară militară și civilă.