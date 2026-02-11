Prima pagină » Știri externe » Donald Tusk avertizează: Polonia ar putea ajunge în afara Uniunii Europene

Donald Tusk avertizează: Polonia ar putea ajunge în afara Uniunii Europene

Premierul Poloniei, Donald Tusk, a avertizat miercuri asupra „unui risc real” ca Polonia să părăsească Uniunea Europeană, în contextul conflictului politic intern dintre guvern și președintele Karol Nawrocki.
Donald Tusk. Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Andrei Rachieru
11 feb. 2026, 18:40, Știri externe

Declarațiile au fost făcute într-o conferință de presă susținută la Varșovia, după ședința Consiliului de Miniștri, și au fost preluate de agenția EFE.

Potrivit lui Tusk, confruntarea dintre executiv și președinție nu este doar o dispută politică internă, ci o acțiune care poate duce la destabilizarea Europei și la slăbirea poziției Poloniei în Uniunea Europeană.

„Există un risc real – vorbesc despre fapte, nu despre presupuneri – ca Polonia să părăsească Uniunea Europeană”, a declarat premierul.

Conflictul privind fondurile europene SAFE amplifică riscul ieșirii Poloniei din Uniunea Europeană

Tensiunile politice sunt alimentate în special de opoziția față de programul european de apărare SAFE, un mecanism de împrumuturi destinat consolidării capacităților militare ale statelor membre.

Partidul de opoziție Lege și Justiție, alături de președintele Karol Nawrocki, critică acest program, susținând că ar favoriza industriile de apărare din Germania și Franța.

Fostul ministru al Apărării, Mariusz Blaszczak, a afirmat că achizițiile realizate prin SAFE ar genera datorii excesive și ar fi lipsite de transparență. În replică, Donald Tusk a subliniat că aceste poziții reprezintă o amenințare directă la adresa securității naționale și a stabilității Poloniei în Uniunea Europeană.

Veto-ul prezidențial și impactul asupra poziției Poloniei în Uniunea Europeană

Semnătura președintelui Nawrocki este esențială pentru aderarea Poloniei la programul SAFE. Acesta și-a exprimat public opoziția, calificând inițiativa drept „un colac de salvare pentru economia germană” și susținând că armele achiziționate cu fonduri europene ar ajunge „în mâini străine”.

În cazul unui veto prezidențial, parlamentul ar putea să îl anuleze cu o majoritate de trei cincimi, însă coaliția condusă de Tusk nu dispune de suficiente voturi pentru acest demers.

Ministrul Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a declarat că bugetul național este insuficient pentru modernizarea armatei și a subliniat urgența accesării fondurilor europene.

De asemenea, acesta s-a declarat „sigur” că Uniunea Europeană va decide, în viitor, ștergerea unei părți din datoriile generate de creditele SAFE.

