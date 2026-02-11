Rețelele sociale, arma Rusiei. Cum sunt racolați africanii pentru războiul din Ucraina

Conform raportului, cel puțin 1.417 africani din 35 de țări au fost recrutați de armata rusă între ianuarie 2023 și septembrie 2025, iar peste 300 și-au pierdut viața pe front. Datele au fost obținute prin intermediul programului ucrainean „Vreau să trăiesc”, care urmărește soldații uciși în rândul trupelor ruse și încurajează predarea.

AEOW avertizează că cifrele reale ar putea fi mult mai mari, raportul nefiind exhaustiv.

„Recrutarea cetățenilor africani nu este un fenomen izolat, ci o strategie organizată a Rusiei, care încearcă să suplimenteze lipsa de personal militar pe măsură ce conflictul se prelungește”, a declarat Lou Osborn, membră AEOW.

Ea a precizat că oferta de recrutare este extrem de ușor accesibilă, iar promovarea se face rapid prin intermediul rețelelor sociale.

Raportul arată că cele mai mari contingente provin din Egipt (361 de luptători), Camerun (335) și Ghana (234), iar pierderile cele mai mari au fost înregistrate în rândul camerunezilor. Cel puțin 45 de kenyeni au murit pe frontul controlat de Rusia, ceea ce a determinat reacția autorităților de la Nairobi, care consideră inacceptabil modul în care cetățenii lor au fost folosiți drept „carne de tun”.

Potrivit AEOW, recrutarea străinilor de către Rusia include și alte țări din Sudul Global, iar Ucrainei i se atribuie, la rândul său, mii de luptători străini. Publicarea listei cu nume are ca scop informarea familiilor și facilitarea returnării rămășițelor sau a persoanelor blocate în conflict.