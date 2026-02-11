Prima pagină » Știri externe » Rețelele sociale, arma Rusiei. Cum sunt racolați africanii pentru războiul din Ucraina

Rețelele sociale, arma Rusiei. Cum sunt racolați africanii pentru războiul din Ucraina

Un raport recent al colectivului de investigații All Eyes on Wagner (AEOW) dezvăluie pentru prima dată identitatea africanilor recrutați de Rusia pentru a lupta în războiul din Ucraina.
Rețelele sociale, arma Rusiei. Cum sunt racolați africanii pentru războiul din Ucraina
Sursa Foto: Hepta
Andrei Rachieru
11 feb. 2026, 20:05, Știri externe

Conform raportului, cel puțin 1.417 africani din 35 de țări au fost recrutați de armata rusă între ianuarie 2023 și septembrie 2025, iar peste 300 și-au pierdut viața pe front. Datele au fost obținute prin intermediul programului ucrainean „Vreau să trăiesc”, care urmărește soldații uciși în rândul trupelor ruse și încurajează predarea.

AEOW avertizează că cifrele reale ar putea fi mult mai mari, raportul nefiind exhaustiv.

„Recrutarea cetățenilor africani nu este un fenomen izolat, ci o strategie organizată a Rusiei, care încearcă să suplimenteze lipsa de personal militar pe măsură ce conflictul se prelungește”, a declarat Lou Osborn, membră AEOW.

Ea a precizat că oferta de recrutare este extrem de ușor accesibilă, iar promovarea se face rapid prin intermediul rețelelor sociale.

Raportul arată că cele mai mari contingente provin din Egipt (361 de luptători), Camerun (335) și Ghana (234), iar pierderile cele mai mari au fost înregistrate în rândul camerunezilor. Cel puțin 45 de kenyeni au murit pe frontul controlat de Rusia, ceea ce a determinat reacția autorităților de la Nairobi, care consideră inacceptabil modul în care cetățenii lor au fost folosiți drept „carne de tun”.

Potrivit AEOW, recrutarea străinilor de către Rusia include și alte țări din Sudul Global, iar Ucrainei i se atribuie, la rândul său, mii de luptători străini. Publicarea listei cu nume are ca scop informarea familiilor și facilitarea returnării rămășițelor sau a persoanelor blocate în conflict.

Recomandarea video

Fake grosolan cu AI în social media, ventilat de propaganda rusă: O ”poză” virală cu Zelenski și pedofilul Epstein
G4Media
Mihai Bendeac, acuzat de HĂRȚUIRE! Cum se apără actorul: „Domnișoara a inițiat gestul și...”
Gandul
Mașina condusă de Sorin Iacob pe drumul morții avea cameră pe bord. Motivul ireal pentru care singura proba-cheie nu poate fi folosită 😲
Cancan
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
Prosport
Polițistul șpăgar care i-a făcut viața frumoasă după gratii proxenetului Edy Power. Judecătorii care l-au scutit pe agentul-șef de pușcărie: „Principiul umanismului în dreptul penal”
Libertatea
Leacul Mariei Treben pentru inimă obosită și circulație deficitară. Se mai numește și „planta inimii”
CSID
Mașina diesel pentru cei care vor performanță în teren și confort pe asfalt. Disponibilă imediat în România
Promotor