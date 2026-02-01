Dmitri Medvedev îl laudă pe Trump însă pune la îndoială amenințarea privind submarinele americane

Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, l-a caracterizat pe liderul de la Casa Albă drept „curajos” și „eficient”.

„Este o persoană emoțională, dar, pe de altă parte, haosul la care se face referire în mod obișnuit, creat de activitățile sale, nu este în întregime adevărat. Este evident că în spatele acestui fapt se află o linie complet conștientă și competentă”, a spus oficialul rus într-un interviu acordat agenției Reuters.

Medvedev a subliniat că Trump dorește să rămână în istorie ca un „președinte pacificator” și că depune eforturi reale în acest sens, menționând că relațiile diplomatice dintre Moscova și Washington au devenit mai productive în timpul mandatului său.

Acesta a comentat și speculațiile potrivit cărora Trump ar fi favorabil Rusiei. Medvedev a afirmat că Trump a fost ales de poporul american, iar Rusia respectă această decizie.

În cadrul interviului, fostul președinte rus a vorbit și despre amenințările lansate de liderul american în cursul lunii august. Președintele Trump anunțase că va poziționa două submarine nucleare aproape de teritoriul rus. Despre acele submarine, Medvedev a afirmat: „Încă nu le-am găsit”.

Despre Războiul din Ucraina Medvedev a spus că Rusia este aproape de o victorie militară, însă acesta a atras atenția la provocările postbelice.

„Dar este la fel de important să ne gândim la ce se va întâmpla în continuare. La urma urmei, scopul victoriei este de a preveni noi conflicte. Acest lucru este absolut evident”, declară Medvedev.