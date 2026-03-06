Prima pagină » Știrile zilei » Ucraina și Rusia fac un schimb de 600 de prizonieri de război

Ucraina și Rusia fac un schimb de 600 de prizonieri de război

Ucraina și Rusia au anunțat vineri un nou schimb de prizonieri de război, fiecare parte eliberând câte 300 de militari. Schimbul face parte dintr-un acord convenit în cadrul ultimelor discuții de la Geneva și ajunge și ridică la 500 numărul total al prizonierilor eliberați de fiecare parte în ultimele două zile.
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
06 mart. 2026, 13:55, Știri externe

„Din teritoriul controlat de regimul de la Kiev, 300 de militari ruși au fost repatriați. În schimb, 300 de prizonieri de război din forțele armate ucrainene au fost predați”, a anunțat armata Rusiei, citată de AFP.

Anunțul a fost confirmat și de președintele ucrainei, Volodimir Zelenskiy care a menționat că printre prizonierii ucrainei eliberați se numără și militari care au fost captivi încă din 2022. 

„Alți 300 de apărători ucraineni se întorc acasă din captivitatea rusească. Printre aceștia se numără militari ai Forțelor Armate ale Ucrainei, Gărzii Naționale și Serviciului nostru de Grăniceri de Stat. Soldați, sergenți și ofițeri. Aceștia au apărat Ucraina în diverse sectoare – Donețk, Luhansk, Harkov, Zaporijia, Herson și în Mariupol. Majoritatea dintre ei se aflau în captivitate de mai bine de un an, unii din 2022”, se arată în mesajul publicat de Zelenski pe X. 

Schimbul de vineri vine după o altă operațiune similară desfășurată joi, când cele două părți au eliberat câte 200 de prizonieri de război fiecare. 

Eliberarea prizonierilor a fost convenită între cele două state în cadrul ultimelor discuții de la Geneva. Negocierile în formatul Statele Unite – Ucraina – Rusia trebuia reluate în decursul acestei săptămâni la Abu Dhabi. În contextul războiului izbucnit în Orientul Mijlociu, Zelesnki a anunțat că a cerut o amânare a discuțiilor diplomatice. 

