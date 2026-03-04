Emiratele Arabe Unite cer SUA, Israelului și Iranului să revină la negocieri

Guvernul de la Abu Dhabi a avertizat că recurgerea la soluții militare riscă să amplifice tensiunile regionale și a subliniat că dialogul diplomatic reprezintă singura cale viabilă pentru depășirea crizei, scrie Euronews.

Solicitare de reluare a discuțiilor pe fondul conflictului

Reprezentanții Emiratelor Arabe Unite au insistat asupra necesității de a redeschide canalele de negociere între Statele Unite, Israel și Iran, pe măsură ce conflictul militar din zonă a atins cea de-a cincea zi. Reem Bint Ebrahim Al Hashimy, Ministrul de stat pentru cooperare internațională, a declarat public, într-o conferință de presă, că națiunea sa nu își dorește o amplificare a ostilităților. Oficialul a evidențiat că „revenirea la masa negocierilor constituie singura opțiune rezonabilă”, adăugând convingerea Emiratelor Arabe Unite că o rezolvare militară nu poate garanta stabilitate pe termen lung.

Condamnarea atacurilor atribuite Iranului de către EAU

Concomitent, înalți oficiali din Abu Dhabi au denunțat ferm incidentele pe care le-au calificat drept „atacuri iraniene flagrante” îndreptate împotriva Emiratelor și a altor națiuni din regiunea Golfului. Autoritățile au furnizat dovezi materiale, prezentând componente de rachete și drone recuperate în urma recentelor asalturi. Conform datelor Ministerului Apărării, sistemele antiaeriene ale Emiratelor au interceptat un număr considerabil de proiectile. Rapoartele indică faptul că, de la debutul acestei escaladări, 186 de rachete balistice și 812 drone au vizat teritoriul țării, o mare parte fiind anihilată de capacitățile defensive ale EAU.

Purtătorii de cuvânt ai forțelor armate au asigurat publicul că Emiratele Arabe Unite dețin mijloacele necesare pentru a-și asigura apărarea în cazul unei prelungiri a ostilităților. Un reprezentant al Ministerului Apărării a subliniat că sistemele de apărare aeriană sunt în alertă maximă și gata să neutralizeze orice amenințare, indiferent de cât timp va dura actuala escaladare militară.

Impactul asupra turismului: evacuări și majorări de preț

Pe lângă provocările militare, situația actuală influențează direct și sectorul transportului aerian din regiune. Fiind un hub crucial pentru traficul internațional, Emiratele Arabe Unite înregistrează acum o migrație susținută de călători care doresc să părăsească zona. Mulți turiști optează pentru deplasări terestre către Muscat sau Riyadh, în căutarea unor rute aeriene comerciale disponibile.

Simultan, tarifele pentru zborurile charter au înregistrat o creștere considerabilă de la debutul conflictului, fenomen ce reflectă cererea ridicată pentru servicii de evacuare din regiune.