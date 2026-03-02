Țările încearcă să construiască o coaliție largă pentru a promova o soluționare rapidă și diplomatică a conflictului, au declarat persoanele respective, pentru a preveni escaladarea regională și un șoc prelungit al prețurilor la energie, arată Bloomberg.

Emiratele Arabe Unite și Qatar depun eforturi pentru a-și îmbunătăți rapid capacitățile de apărare aeriană, Emiratele Arabe Unite solicitând asistență pentru apărarea aeriană la rază medie de acțiune, iar Qatarul solicită ajutor pentru a contracara atacurile cu drone.

Emiratele Arabe Unite și Qatar fac lobby privat pe lângă aliați pentru a-i ajuta să-l convingă pe președintele Donald Trump să ia în considerare o soluție rapidă care să scurteze operațiunile militare americane împotriva Iranului, potrivit unor persoane familiarizate cu situația.

O evaluare distribuită publicației Bloomberg News a avertizat că, dacă rutele de transport maritim din regiune rămân grav perturbate până la mijlocul acestei săptămâni, se așteaptă o reacție a pieței mai semnificativă la prețurile gazelor naturale decât creșterea bruscă de luni.

Qatar a oprit producția de gaze naturale lichefiate la cea mai mare instalație de export din lume, după ce aceasta a fost vizată de un atac cu drone iraniene, ceea ce a dus la o creștere a prețurilor gazelor naturale în Europa de peste 50%.

În privat, atât Emiratele Arabe Unite, cât și Qatarul lucrează pentru a-și îmbunătăți rapid capacitățile de apărare aeriană, au declarat persoane familiarizate cu situația.

Emiratele Arabe Unite au solicitat asistență din partea aliaților săi în domeniul apărării aeriene. Cer rachete interceptoare, pentru că actualele stocuri se vor epuiza într-o săptămână.

Qatarul a cerut și el ajutor pentru a contracara atacurile cu drone – care au devenit o amenințare mai mare decât rachetele balistice – au adăugat sursele.

Stocurile de rachete interceptoare Patriot ale Qatarului vor dura patru zile în ritmul actual de utilizare, potrivit unei analize interne consultate de Bloomberg News.

Președintele Emiratelor Arabe Unite, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, și emirul qatarez Tamim bin Hamad Al Thani au purtat convorbiri telefonice cu mai mulți lideri europeni în ultimele zile, inclusiv Keir Starmer din Marea Britanie, Emmanuel Macron din Franța și Friedrich Merz din Germania.