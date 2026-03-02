Prima pagină » Știri externe » Trump nu exclude trimiterea de trupe americane în Iran. Ce estimare are privind durata războiului

Trump nu exclude trimiterea de trupe americane în Iran. Ce estimare are privind durata războiului

Președintele SUA, Donald Trump, nu exclude trimiterea de trupe americane în Iran. „Dacă este necesar”, a adăugat liderul SUA. Totodată, el a modificat estimarea sa privind durata războiului din Orientul Mijlociu.
Petru Mazilu
02 mart. 2026, 18:14, Politic

Președintele Donald Trump a declarat luni pentru publicația New York Post că nu exclude trimiterea de trupe terestre americane în Iran „dacă vor fi necesare”.

„Nu am motive să declar în legătură cu trupele terestre pe teren, așa cum spune orice președinte, «Nu vor fi trupe pe teren». Nu spun asta. În schimb, spun «probabil că nu au nevoie de ele» [sau] «dacă vor fi necesare»”, a declarat Donald Trump.

El a mai spus că Operațiunea Epic Fury este cu „mult înainte de termen”. Inițial, președintele SUA vorbea despre patru săptămâni de lupte.

„Va trece destul de repede. Suntem mult înaintea termenului”, a mai spus trump în interviului pentru publicația americană.

Trump a transmis că nu este îngrijorat de faptul că Iranul folosește terorismul pentru a se răzbuna pe America.

„Îl vom elimina. Orice ar fi. E ca orice altceva, îl vom elimina”, a spus Trump.

De asemenea, președintele SUA spune că nu este îngrijorat de rezultatele sondajului privitor la susținerea războiului de către americani.

„Cred că sondajele sunt foarte bune, dar nu mă interesează sondajele. Trebuie să fac ceea ce trebuie.  Asta ar fi trebuit făcut cu mult timp în urmă”, a precizat Donald Trump.

Un sondaj Reuters/Ipsos realizat sâmbătă și duminică a constatat că doar 27% dintre americani susțin atacurile armatei SUA din Iran.

