Modelul Slatina. USR cere interzicerea păcănelelor în Capitală

„A venit momentul adevărului: vom vedea dacă partidele votează sau nu să protejeze bucureștenii de acest flagel. Am auzit vorbe mari în acești ani de la toate partidele. Vrem să vedem și faptele. Fie nu vezi și nu simți durerea oamenilor. Fie ești în complicitate cu această industrie. Nu există altă opțiune”, a declarat Diana Stoica, lidera deputaților USR.

Proiectul a fost anunțat luni, la Piața Gorjului, în sectorul 6, unde sunt șase săli de păcănele și case de pariuri la parterul unui singur bloc.

„Nu, nu suntem pe vreun bulevard din Las Vegas. Suntem în sectorul 6, la Piața Gorjului. Înghesuiala asta de aparate distrugătoare este în mijlocul unui cartier unde trăiesc bucureștenii. Suntem în locul pe unde trec copiii în drum spre școală. Pe aici merg familiile la piață. Pe aici merg oamenii la biserică. Așa ceva nu este normal! Eu m-am născut în acest sector acum 35 de ani. La școală nu aveam păcănele lângă școală. Acum sunt. Și știm cu toții ce nenorociri aduc aceste păcănele – drame cumplite, destine frânte, copii abandonați, oameni care rămân fără case, părinți care rămân fără copii și copii care rămân fără părinți. Mie acești oameni îmi scriu în fiecare zi și mă imploră să îi ajut”, a completat Diana Stoica, vicepreședintă USR București.

USR a început lupta cu acest flagel în Parlament acum 4 ani, prin pachetul de legi Fără Păcănele. Tot la propunerea USR a fost inclusă în programul de guvernare și apoi în legislație, măsura prin care autoritățile locale primesc puterea de a interzice sau de a limita acest flagel. Acum legea este de partea comunităților. Trebuie doar adoptat regulamentul local.

„Bucureștiul nu poate fi orașul în care, la fiecare colț de stradă, vezi o sală de jocuri și un panou care îți promite câștiguri rapide. Prin acest proiect spunem clar că spațiul public trebuie să protejeze comunitatea, nu să promoveze dependența. Da, educația începe acasă și la școală, dar acolo unde noi suntem direct responsabili, pentru ceea ce văd copiii pe stradă, în drum spre școală sau spre casă, este datoria noastră să îi protejăm”, a declarat Dragoş Radu, consilier general USR.

Reamintim că, anul trecut, USR București a depus un proiect de hotărâre de consiliu local pentru interzicerea reclamelor la jocuri de noroc, produse din tutun încălzit și dispozitive conexe pe toate bunurile publice și private din Capitală, inclusiv pe cele administrate de sectoare, instituții locale sau companii în care Primăria este acționar majoritar. Acest proiect este, din păcate, blocat de luni de zile.

USR face apel către primarul general și către toți consilierii generali să susțină acest proiect, astfel încât Capitala să devină un oraș care pune pe primul loc binele oamenilor și protecția generațiilor viitoare.