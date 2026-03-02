Rodeanu (USR), după dezbaterea din Parlament: Încă o încercare de a transforma un subiect tehnic într-un spectacol politic

Deputatul Bogdan Rodeanu a reacționat public după „Ora Guvernului”, unde ministra Mediului, Diana Buzoianu, a fost chemată să ofere explicații privind situația barajului Mihăileni.

Parlamentarul USR susține că solicitarea oficială a venit din partea Partidul Social Democrat, iar dezbaterea ar fi fost transformată într-un „spectacol politic”, în care Alianța pentru Unirea Românilor ar fi amplificat „conspirații și panică fabricată”.

„Barajul este funcțional din 2022”

Potrivit lui Rodeanu, situația acumulării de la Mihăileni a fost politizată pe baza unor informații false.

„Corpul barajului este funcțional din 2022. A atenuat viituri importante în 2024–2025 și a protejat peste 17.000 de cetățeni. Nu vorbim despre un pericol iminent și nici despre un baraj ilegal”, a transmis deputatul.

Acesta a explicat că instanța a anulat o autorizație de construire veche de aproximativ 40 de ani, fără a pune sub semnul întrebării funcționarea barajului sau utilitatea investiției. Problema identificată ar fi una de vulnerabilitate juridică a documentației, nu de siguranță a infrastructurii.

Ministerul Mediului: refacerea documentației și continuarea lucrărilor

Rodeanu afirmă că reacția Ministerului Mediului a fost una „instituțională și responsabilă”, constând în:

refacerea documentației;

actualizarea indicatorilor prin Hotărâre de Guvern;

continuarea lucrărilor conexe care nu au făcut obiectul litigiului.

Deputatul a precizat că devierile de rețele electrice sunt realizate în proporție de 80% și că proiectul continuă „legal și stabil”.

„Nu există conflict între mediu și infrastructură”

Parlamentarul USR a subliniat că nu există o opoziție între protecția mediului și dezvoltarea infrastructurii, iar interesul strategic presupune respectarea legii și securitate juridică.

„România are nevoie de miniștri care răspund cu fapte, nu de politicieni care trăiesc promovând panică”, a concluzionat Bogdan Rodeanu.

Diana Buzoianu, ministra USR a Mediului, a declarat că barajul Mihăileni este funcțional și continuă să oprească viiturile, în ciuda anulării în instanță a unui aviz emis în 1987. Oficialul susține că proiectul va merge mai departe cu documentație refăcută complet și cu respectarea strictă a legii.

Buzoianu a participat, luni, la solicitarea Grupului parlamentar al PSD din Camera Deputaților la dezbaterea„Responsabilitatea ministrului Mediului, Apelor şi Pădurilor pentru blocarea investiţiilor strategice ale statului român – cazul Acumulării Mihăileni de pe râul Crişul Alb, judeţul Hunedoara”.