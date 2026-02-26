PUSL cere demisia Ministrei Mediului din cauza situației Barajului Mihăileni. Liviu Negoiță: „Nu mai e timp pentru improvizații. Diana Buzoianu trebuie să plece”

Partidul Umanist Social Liberal (PUSL) a transmis joi un comunicat de presă în care a declarat că situația Barajului Mihăileni arată cât de grave sunt problemele de administrare și lipsă de decizie la nivel instituțional.

PUSL susține că întârzierile și blocajele afectează direct siguranța populației și interesul public.

Reprezentanții partidului afirmă că, dincolo de polemicile politice, situația din teren arată că nu există „soluții ferme, aplicabile”. Absența deciziilor din partea Ministerului Mediului pune în pericol comunitățile din zonă și afectează un proiect considerat important pentru dezvoltarea regiunii, mai anunță PUSL.

Formațiunea amintește că ministra Mediului, Diana Buzoianu, s-a confruntat și în trecut cu probleme similare, inclusiv în cazul crizei apei potabile din județul Prahova.

În aceste condiții, partidul afirmă că Diana Buzoianu ar trebui să prezinte rapid un plan bine structurat, care să includă termene și măsuri pentru rezolvarea situației de la Barajul Mihăileni.

În lipsa unui astfel de plan, reprezentanții formațiunii solicită ministrei Mediului retragerea din funcție. Vicepreședintele executiv al PUSL, Liviu Negoiță, a transmis un mesaj la adresa conducerii ministerului.

„România nu are nevoie de miniștri care constată probleme, ci de lideri care le rezolvă. Când o funcție publică devine un obstacol în calea soluțiilor, atunci este momentul unei retrageri oneste. Barajul Mihăileni nu este un subiect de dispută politică, ci o problemă de siguranță și responsabilitate față de oameni”

Diana Buzoianu, absentă de la „Ora Guvernului”