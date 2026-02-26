Prima pagină » Politic » Președintele Donald Trump ar putea veni la București. El va fi invitat la un summit NATO

Președintele Donald Trump ar putea veni la București. Surse din lumea politică anunță că liderul american va fi fi invitat la un summit NATO.
Președintele Donald Trump ar putea veni la București. El va fi invitat la un summit NATO
Petru Mazilu
26 feb. 2026, 14:08, Politic

Donald Trump va fi invitat la Summit-ul B9 de la București, susțin sursele. Evenimentul se va desfășura pe 13 mai.

Totuși, asta nu înseamnă că liderul american va face deplasarea în capitala României. Dacă Trump va declina invitația, delegația SUA va fi condusă de un alt oficial american.

Summit-ul B9 abordează probleme legate de securitatea regională și de sprijinul pentru Ucraina. În format sunt incluse țările de pe flancul estic al NATO România, Bulgaria, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia și Slovacia.

