CE, nouă agendă de combatere a terorismului și norme la nivelul UE împotriva traficului cu arme

Comisia Europeană prezintă o nouă agendă de combatere a terorismului și o propunere de norme la nivelul UE împotriva traficului ilicit de arme de foc.
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: X
Laura Buciu
26 feb. 2026, 15:39, Politic

Comisia Europeană a prezentat, joi, o nouă agendă pentru prevenirea și combaterea terorismului, care stabilește calea de urmat pentru consolidarea răspunsului colectiv al Europei la amenințările teroriste și la cele extremiste violente, aflate în continuă evoluție.

În ultimul deceniu, UE și-a întărit răspunsul împotriva terorismului și a extremismului violent.

„Cu toate acestea, caracterul evolutiv al acestor amenințări necesită un răspuns adaptat și mai puternic. Ca inițiativă emblematică în cadrul Strategiei europene de securitate internă, ProtectEU, agenda prezintă un set cuprinzător de inițiative transsectoriale pentru a intensifica pregătirea și răspunsul, protejând mai bine cetățenii și întreprinderile din UE împotriva prejudiciilor. Comisia propune sporirea previziunilor și a rezilienței UE, consolidarea securității persoanelor în mediul online și în afara acestuia și intensificarea cooperării cu partenerii internaționali. Agenda propune măsuri pentru îndeplinirea acestor obiective în cadrul a șase piloni principali, cu privire la care veți găsi mai multe informații în comunicatul de presăși în fișa informativă disponibile online. De asemenea, Comisia prezintă astăzi o propunere de directivă privind combaterea traficului de arme de foc și a altor infracțiuni legate de armele de foc în UE. Aceasta este prima inițiativă legislativă care urmează să fie adoptată în cadrul Strategiei europene de securitate internă, ProtectEU”, transmite, joi, Comisia.

Armele de foc ilicite reprezintă o amenințare gravă la adresa securității publice, făcând posibile terorismul, criminalitatea organizată, violența bandelor și alte infracțiuni grave. Riscul este amplificat de evoluțiile tehnologice, cum ar fi imprimarea 3D, și de amenințările în continuă evoluție din afara frontierelor UE, care impun îmbunătățirea pregătirii UE.

 

