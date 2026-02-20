Prima pagină » Știrile zilei » X contestă în instanță amenda de 120 de milioane de euro impusă de Comisia Europeană

Platforma X, deținută de Elon Musk, a atacat în instanță amenda de 120 de milioane de euro aplicată de Comisia Europeană, prima sancțiune impusă în baza Legii Serviciilor Digitale (DSA). Compania acuză Comisia de erori procedurale grave și încălcarea dreptului la apărare, relatează Politico.
Radu Mocanu
20 feb. 2026, 16:41, Știri externe

„Această decizie a UE a rezultat în urma unei anchete incomplete și superficiale, a unor erori procedurale grave, a unei interpretări forțate a obligațiilor prevăzute în DSA și a unor încălcări sistematice ale dreptului la apărare și ale cerințelor fundamentale de respectare a garanțiilor procesuale, ceea ce sugerează o părtinire din partea procurorului”, a transmis compania X, vineri, printr-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, citat de Politico

Amenda, aplicată în luna decembrie a anului trecut, marchează prima sancțiune impusă sub DSA și reprezintă o escaladare a tensiunilor dintre Uniunea Europeană și Statele Unite în privința reglementării marilor companii de tehnologie.

Amenda a fost emisă după ce Comisia a constatat că platforma a încălcat mai multe cerințe ale DSA, inclusiv în ceea ce privește conceperea sistemului său de verificare, pe care UE l-a considerat ilegal și înșelător, dar și pentru nerespectarea normelor de transparență ale DSA referitoare la proiectarea arhivei sale de publicitate. 

Luni, au fost depuse trei acțiuni în justiție împotriva Comisiei Europene la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Una dintre acestea a fost introdusă de X Internet Unlimited Company și X Holdings, o alta de xAI Holdings, iar o a treia pare să fi fost depusă chiar de Elon Musk. Amenda Comisiei a fost adresată tuturor acestor entități.

Privind recursul depus, companmia X a mai transmis: „Acest caz istoric este prima contestare judiciară a unei amenzi DSA și ar putea stabili precedente importante pentru aplicarea legii, calcularea sancțiunilor și protecția drepturilor fundamentale în temeiul regulamentului din 2022”. 

 

