UE pune la dispoziție 28 de miliarde de euro pentru regiunile estice afectate de războiul din Ucraina

Comisia Europeană a anunțat un plan amplu pentru sprijinirea regiunilor de graniță din estul Uniunii, afectate de consecințele războiului din Ucraina, relatează Euronews.

Inițiativa vizează nouă state membre care au frontieră cu Rusia, Belarus sau Ucraina și care se confruntă cu probleme economice și scădere a populației.

Este vorba despre Finlanda, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia, Ungaria, România și Bulgaria. Multe dintre zonele de frontieră au pierdut investiții, au înregistrat plecări masive ale populației, dar au și suferit blocaje în activitățile comerciale.

Elementul principal al strategiei este mecanismul EastInvest. Prin acest instrument, Uniunea va pune la dispoziție împrumuturi de până la 28 de miliarde de euro, în parteneriat cu Banca Europeană de Investiții și Banca Mondială.

„Această comunicare a fost elaborată împreună cu teritoriile și comunitățile acestora pentru a se asigura că acestea rămân locuri vibrante în care să trăiești, să muncești, să crești și să te menții competitiv”, a declarat Raffaele Fitto, vicepreședinte executiv pentru coeziune și reforme.

Planul include și măsuri pentru întărirea securității la granițe, prin Inițiativa European Drone Wall. documentul prevede sprijin pentru conectarea rețelelor electrice din statele baltice la sistemul energetic european, dar și programe pentru educație și locuri de muncă.