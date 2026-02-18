Volodimir Zelenski anunță sancțiuni împotriva lui Lukașenko pentru sprijinul acordat Rusiei

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că autoritățile de la Kiev impun sancțiuni împotriva liderului belarus Alexandr Lukașenko, pe care îl acuză de sprijin direct pentru acțiunile militare ale Rusiei, relatează Ukrinform.

Anunțul a fost făcut miercuri pe Telegram, de către Zelenski, relatează aceeași sursă. Președintele ucrainean susține că Belarus a oferit teritoriul său pentru desfășurarea rachetelor Oreșnik și a permis livrarea unor componente importante pentru acest tip de armament.

„Astăzi, Ucraina a aplicat un pachet de sancțiuni împotriva lui Alexandr Lukașenko și vom intensifica semnificativ contramăsurile împotriva tuturor formelor de asistență a sa în uciderea ucrainenilor. Vom lucra cu partenerii astfel încât acest lucru să aibă un efect global”, a declarat Zelenski.

Președintele Zelenski a afirmat că, anul trecut, companii din Belarus au furnizat Rusiei piese importante și baze mecanice pentru rachetele Oreșnik, iar aceste livrări, spune el, continuă și în 2026.

Zelenski a mai spus că, în a doua parte a anului 2025, Rusia a instalat pe teritoriul Belarusului un sistem de repetitoare pentru controlul dronelor de luptă, ceea ce a dus la creșterea capacității armatei rusești de a ataca regiunile nordice ale Ucrainei, de la Kiev până la Volânia.

„Rușii nu ar fi putut efectua unele dintre atacuri, în special asupra instalațiilor energetice și a căilor ferate din regiunile noastre, fără un astfel de ajutor din partea Belarusului. Peste 3.000 de întreprinderi belaruse au fost puse în slujba războiului Rusiei și au furnizat mașini, echipamente și componente clasificate drept «de importanță critică», inclusiv componente pentru producerea de rachete care terorizează orașele și satele noastre”, a declarat președintele.