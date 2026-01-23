Prima pagină » Știri externe » Administrația Trump a prezentat din greșeală Belgia, în loc de Belarus în „Consiliul pentru Pace”. Belgia NU a semnat tratatul

O confuzie între Belgia și Belarus, a făcut ca administrația Casei Albe să includă Belgia pe lista statelor membre ale „Consiliului pentru Pace” propus de președintele Trump. Această eroare a fost rapid corectată.
Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
23 ian. 2026, 16:53, Știri externe

Belgia a fost prezentată pe scurt ca participant la „Consiliul pentru Pace”  lansat de președintele american Donald Trump. Această informație a fost eronată și a fost rapid negată de ministrul belgian de externe, Maxime Prévot, după ce Casa Albă a publicat o listă oficială a țărilor semnatare, potrivit Le Figaro.

„Belgia NU a semnat tratatul Consiliului de Pace. Acest anunț este incorect. Dorim un răspuns european comun și coordonat. Ca multe alte țări europene, avem rezerve cu privire la această propunere”, a reacționat el pe platforma X.

Belgia nu a fost niciodată implicată în discuțiile privind Consiliul

Potrivit unei surse guvernamentale citate de Le Soir, administrația americană ar fi putut confunda Belgia cu Belarus, un aliat apropiat al Rusiei. În realitate, Bruxelles-ul nu a fost niciodată implicat în discuțiile legate de acest proiect și nici măcar nu a fost abordat de Washington.

Mai mulți lideri s-au alăturat Consiliului. Alte țări preferă să aștepte și să vadă. Canada a confirmat că a primit o invitație, excluzând în același timp „plata pentru un loc ”. Germania pledează pentru coordonarea cu partenerii săi europeni. China, la rândul său, nu și-a anunțat încă poziția, reafirmându-și în același timp angajamentul față de un sistem internațional centrat pe ONU.

Groenlanda, confundată cu Islanda

Episodul belgian amintește însă de alte gafe recente ale președintelui american. În timpul discursului său de la Forumul Economic Mondial de la Davos, Donald Trump a confundat în repetate rânduri Groenlanda și Islanda.

Deși intenționa să se refere la Groenlanda, un teritoriu autonom aflat sub suveranitatea daneză și obiect al unui interes american recunoscut în mod deschis, președintele Statelor Unite a menționat  Islanda, o altă insulă, cu siguranță, dar un stat suveran situat la peste 1.000 de kilometri est.

