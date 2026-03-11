Guvernul Braziliei cere explicații din parte TikTok după apariția unor videoclipuri care încurajează violența împotriva femeilor

Guvernul de la Brasilia a transmis marți o solicitare oficială către TikTok pentru a clarifica sistemele de moderare și algoritmii de recomandare ai platformei, dar și dacă profilele care au publicat aceste materiale au fost plătite pentru distribuirea conținutului, potrivit AFP.

Cererea vine după ce mai multe videoclipuri în care bărbați lovesc sau înjunghie manechine reprezentând femei au circulat intens în mediul online.

Videoclipurile erau însoțite de texte care justificau explicit violența, prin expresii precum „exersând în caz că ea spune nu”, materialele fiind distribuite masiv în jurul zilei de 8 martie.

TikTok are la dispoziție cinci zile pentru a răspunde.

În plus, o decizie a Curții Supreme a extins responsabilitatea civilă a platformelor, obligându-le să se implice proactiv în moderarea și sancționarea conținutului care constituie infracțiuni împotriva femeilor.

Poliția a deschis o anchetă și a identificat cel puțin patru conturi care au publicat astfel de videoclipuri.

Incidentul din mediul online în în contextul datelor oficiale care arată că Brazilia a înregistrat 1.518 femei ucise în 2025, cel mai mare număr de cazuri de la recunoașterea legală a femicidului, în urmă cu zece ani.