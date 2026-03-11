Prima pagină » Știrile zilei » Guvernul Braziliei cere explicații din parte TikTok după apariția unor videoclipuri care încurajează violența împotriva femeilor

Guvernul Braziliei cere explicații din parte TikTok după apariția unor videoclipuri care încurajează violența împotriva femeilor

Autoritățile din Brazilia au cerut platformei TikTok să explice modul în care detectează și elimină conținutul misogin, după ce videoclipuri care simulau agresiuni împotriva femeilor au devenit virale în jurul zilei de 8 martie, recunoscute ca Ziua Internațională a Femeii.
Guvernul Braziliei cere explicații din parte TikTok după apariția unor videoclipuri care încurajează violența împotriva femeilor
Sursa foto: X
Radu Mocanu
11 mart. 2026, 05:31, Știri externe

Guvernul de la Brasilia a transmis marți o solicitare oficială către TikTok pentru a clarifica sistemele de moderare și algoritmii de recomandare ai platformei, dar și dacă profilele care au publicat aceste materiale au fost plătite pentru distribuirea conținutului, potrivit AFP.

Cererea vine după ce mai multe videoclipuri în care bărbați lovesc sau înjunghie manechine reprezentând femei au circulat intens în mediul online.

Videoclipurile erau însoțite de texte care justificau explicit violența, prin expresii precum „exersând în caz că ea spune nu”, materialele fiind distribuite masiv în jurul zilei de 8 martie.

TikTok are la dispoziție cinci zile pentru a răspunde. 

În plus, o decizie a Curții Supreme a extins responsabilitatea civilă a platformelor, obligându-le să se implice proactiv în moderarea și sancționarea conținutului care constituie infracțiuni împotriva femeilor.

Poliția a deschis o anchetă și a identificat cel puțin patru conturi care au publicat astfel de videoclipuri. 

Incidentul din mediul online în în contextul datelor oficiale care arată că Brazilia a înregistrat 1.518 femei ucise în 2025, cel mai mare număr de cazuri de la recunoașterea legală a femicidului, în urmă cu zece ani.

Recomandarea video

BREAKING Statele Unite sunt interesate de trimiterea de avioane la baza de la Kogălniceanu pentru eventuale intervenții în Orientul Mijlociu
G4Media
Un chirurg vascular dezvăluie secretul vieții până la 90 de ani. Obiceiurile simple care pot menține arterele tinere și inima puternică
Gandul
Ea este femeia din Timișoara ucisă de propriul fiu, de 8 martie. Vecinii fac dezvăluiri ULUITOARE
Cancan
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport
Averea lui Donald Trump a crescut cu 1,4 miliarde de dolari doar în ultimul an. Pe ce loc e în topul miliardarilor lumii
Libertatea
Te doare capul des? Acesta este cel mai bun ceai pentru a scăpa de migrenă. Planta costă 15 lei în piețe!
CSID
Repară acum, economisește la următoarea vizită în service: cum funcționează voucherul de 5%
Promotor