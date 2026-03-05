CSM cere guvernului deblocarea concursurilor de admitere directă în magistratură

CSM solicită pentru a treia oară în acest an Guvernului României adoptarea unor măsuri concrete pentru deblocarea situației resurselor umane din justiție.

Consiliul Superior al Magistraturii solicită Guvernului României adoptarea unor măsuri concrete pentru deblocarea situației resurselor umane din justiție. Reprezentanții CSM precizeză că este pentru a treia oară când fac un asemenea demers către Guvernul României și Ministerul Justiției, solicitând adoptarea unor măsuri urgente pentru gestionarea deficitului critic de personal din sistemul judiciar.

Potrivit unui comunicat de presă de joi CSM precizează că a solicitat:

• deblocarea concursurilor de admitere directă în magistratură, suspendate prin act normativ, în condițiile în care la nivel național există 849 de posturi de judecător vacante (peste 15% deficit);

• alocarea posturilor de grefier, necesarul stabilit fiind de 4.874 de posturi, iar în ultimii 6 ani nu a fost alocat niciunul dintre cele 600 de posturi promise;

• înființarea a 712 posturi de asistenți ai judecătorului, prevăzute de lege, pentru a asigura un raport minimal de 1 asistent la 3 judecători.