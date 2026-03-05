Prima pagină » Off the record » OFF The Record. Invitat: judecător Claudiu Drăgușin, Consiliul Superior al Magistraturii

OFF The Record. Invitat: judecător Claudiu Drăgușin, Consiliul Superior al Magistraturii

OFF The Record. Invitat: judecător Claudiu Drăgușin, Consiliul Superior al Magistraturii
05 mart. 2026, Justiţie

Odată cu promulgarea reformei privind pensiile speciale ale magistraților, discuțiile și presiunea publică a politicienilor s-au domolit, însă problemele tot nu s-au rezolvat în Justiție.

Ce se întâmplă cu grupul înființat de Guvern pentru modificarea Legilor Justiției, cu referendumul propus de Președintele României, poate sau nu să fie desființat CSM, ce cred judecătorii despre intervențiile Executivului în magistratură, au încredere judecătorii să fie anchetați din nou de DNA și câtă corupție există în Justiție – despre toate aceste teme discutăm cu judecătorul Claudiu Drăgușin, membru al Consiliului Superior al Magistraturii.

