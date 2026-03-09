Prima pagină » Știrile zilei » Președintele Lula, apel către Africa de Sud: Dacă nu ne consolidăm apărarea, într-o zi cineva ne va invada

Președintele Braziliei, Luiz Inácio Lula da Silva, a făcut apel la întărirea cooperării în sectorul apărării cu Africa de Sud, în timpul vizitei președintelui Cyril Ramaphosa. Președintele brazilian a avertizat că în caz contrar, cele două state riscă să fie „invadate”, informează AFP.
Sursa foto: Kay Nietfeld/dpa
Radu Mocanu
10 mart. 2026, 00:14, Știri externe

Președintele brazilian Luiz Inácio Lula da Silva a declarat luni în timpul unei vizite oficiale a președintelui Cyril Ramaphosa la Brasilia, că cele două state trebuie să își consolideze cooperarea în domeniul apărării pentru a preveni eventuale amenințări externe.

„Nu știu dacă Ramaphosa își dă seama că, dacă nu ne pregătim apărarea, într-o zi cineva ne va invada. În această privință, Brazilia are aceleași nevoi ca și Africa de Sud. Trebuie să ne combinăm potențialul de a produce arme împreună”, a spus președintele brazilian, potrivit AFP

Lula a menționat că un acord de cooperare în domeniul apărării este în curs de elaborare și ar putea deschide calea unor noi proiecte comune. „Aici, în America de Sud, suntem o regiune a păcii. Nimeni nu are o bombă nucleară și considerăm apărarea ca un factor de descurajare”, mai spune președintele brazilian. 

La rândul său, președintele sud-african Cyril Ramaphosa a declarat că cele două țări au „multe de învățat una de la cealaltă”, recunoscând totodată că Brazilia este „mult mai avansată” decât Africa de Sud în sectorul apărării. 

Brazilia și Africa de Sud sunt membre ale grupului BRICS, alături de China, Rusia și Iran, un grup descris drept anti american de președintele Donald Trump.

